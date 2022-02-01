طريقة عمل الفطير المشلتت بطعم زمان الخطير واستغني عن فطير المحلات

يعتبر الفطير بشكل عام من الوصفات الشهية والتي تشتهر في العالم العربي كله، وهي وصفة محببة جداً من الكبار والصغار، والفطير المشلتت نوع من أنواع الفطائر الذي عرف منذ قديم الزمن في الصعيد والمناطق الريفية، ويختلف طعمه بشكل كبير عن أي طعم أخر للفطير، ففي الوقت الحالي يعتمد الكثيرون على شراء الفطير المشلتت من المحلات ولكنه ليس بنفس الطعم الذي اعتدنا عليه من سنوات، ومن السهل جداً الآن أن تعد ربات البيوت بنفسها الفطير المشلتت بنكهاته المختلفة سواء بالسكر أو سادة أو بالجبنة، فتابعوا من خلال هذا المقال لنطلعكم عن طريقة عمل الفطير المشلتت بطعم زمان.

طريقة عمل الفطير المشلتت

في الفترة الأخيرة التي انتشرت فيها الفيروسات والأوبئة، تحاول ربات البيوت أن تبعد عائلتها عن الأكلات التي تقدم في المحلات، وتعتمد على نفسها في إعداد كل ما يرغبون في تناوله، والفطير المشلتت من الوصفات التي تطلب باستمرار من الأمهات، حيث تقدم في وجبة الإفطار أو العشاء، وهذا بسبب مذاقها الخطير الذي لا يقاوم.

مكونات الفطير المشلتت

كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.

كأس من الماء.

نصف كأس زيت.

نصف كأس سمن مذاب.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة سكر.

طريقة التحضير:

نحضر بولة كبيرة ونخلط فيه كلاً من الدقيق مع السكر والملح.

ثم نضيف للدقيق الليمون ومقدار الماء تدريجياً، مع الاستمرار في العجن لتصبح لدينا عجينة لينة.

نقطع العجينة إلى عشر قطع متساوية الحجم ويتم تشكيلها لكرات.

نرص الكرات في صينية مدهونة بالزيت وتغطى وتترك العجينة لمدة نصف ساعة.

نخلط السمن مع الزيت ونقوم بوضع القليل من المزيج على الرخامة.

وتفرد قطعة من العجينة على السطح لتكون رقيقة للغاية، كما يتم دهنها بمزيج الزيت والسمن، ونقوم بفرد قطعة أخرى ووضعها عليها وتدهن بالزيت.

نكرر تلك الخطوة ونضعها طبقات فوق بعضها لينتهي كمية العجين.

نظل نضغط عليها بأطراف الأصابع لتصبح بالشكل الدائري.

نضع العجينة في صينية مدهونة بالزيت، وتفرد العجينة فيها ويرش عليها السمن مع الزيت على الوجه.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200، لمدة لا تقل عن 20 دقيقة لتنضج الفطيرة وتأخذ اللون الذهبي.

ملحوظة يمكن عمل فطيرة بالسكر أو الجبنة من خلال تقسيم طبقات الفطير، ونضع الحشو في المنتصف وباقي طبقات الفطير على الحشو ونفرد بالطريقة التي ذكرناها.