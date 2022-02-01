بدون ماكينة.. بالمسطرة فقط لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق

لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة أسهل طريقة من الممكن أن تعتمد عليها كل ربة بيت للحصول على ملفوف الكرنب وملفوف ورق العنب في أسرع وقت ممكن، وتعتبر تلك الطريقة من أهم وأفضل طرق اللف للخضار الورقي والتي لا تحتاج إلى مزيد من الخطوات، أو إلى الكثير من المكونات للف للمحشي بواسطتها، وإليكم خطوات بسيطة من الممكن لكل ربات البيوت أن تقمن باتباعها للحصول على الملفوف سريعا ومن دون أن يتخذ الأمر الوقت أو الجهد الكثير حيث تعتبر وصفة المحشي من الوصفات المحبوبة جدا للجميع ولكن قد تطول فترة الإعداد لهذا النوع من الوجبات ولهذا السبب تبحث كل ربة منزل عن أسهل طريقة بالنسبة لها من الممكن أن تتبع خطواتها لإعداد الوجبة في وقت وجيز وإليكم خطوات طريقة اللف للورق باستعمال المسطرة.

لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة

لف ورق العنب والكرنب باستخدام المسطرة من أهم الخطوات التي من خلالها يسهل على ربات البيوت القيام بخطوة الإعداد لوجبة شعبية تعتبر من بين أكثر الوجبات طلبا من ربة البيت وترغب ربة المنزل دائما في إعدادها بخطوات سريعة ومنجزة إذ أن هناك بعض الخطوات التحضيرية والتي يجب أن تتم قبل أن تتم خطوة اللف بالمسطرة للخضار من النوع الورقي سواء ورق العنب أو ورق الكرنب، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة أهم ما يجب اتباعه من الخطوات التي تساعد في اللف للخضار الورقي بنوعية وباستعمال أداة ليست من الأدوات المطبخية وهي المسطرة.

خطوات للف ورق العنب وورق الكرنب بالمسطرة

للف ورق العنب وورق الكرنب بالمسطرة، فالأمر يتطلب أن نقوم باتباع الخطوات القادمة: