بكيلو حليب فقط أعملي 2 كيلو سمنة بلدي في البيت بمكونات إقتصادية بطعم ومذاق أحلي من الجاهز

طريقة عمل السمنه البلدي الفلاحي من الطرق السهلة والتي من الممكن لأي ربة بيت، أو ي شخص مبتدئ بالطبخ أن يقوم بإعداد هذا النوع المميز من السمن الطبيعي في أقل وقت ممكن ومن دون أن تكون هناك أي خطوات صعبة أو مكونات غريبة فقط علينا الالتزام بتوفر المقدار المطلوب والمكونات التي تساعدنا في استخراج أفضل نوع من أنواع السمن لتكون بديل لنا في البيوت عن استعمال أنواع السمن الصناعي المهدرج المحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والتي تتراكم بالجسم حال إدخال السمن الصناعي بإعداد المأكولات وهذا ما يلحق الأذى بالجسم، ومن خلال ما يلي نوافيكم بعرض أهم المكونات والطريقة واجبة الاتباع لتحضير أفضل وأكثر أنواع السمن أمنا في الاستخدام.

طريقة عمل السمنه البلدي الفلاحي

من المفضل عمل السمن الطبيعي الفلاحي من خلال استعمال مكونات بسبطة تعمل على إكساب اليمن أفضل نكهة، ويعد مكون القشطة هو أبرز المكونات التي تعد محتوية على كمية كبيرة من المواد الدهنية والتي يسهل فصلها عن القشطة ومكوناتها لإنتاج أفضل نوع من أنواع السمن الطبيعي والمكونات نذكرها كما يلي:

مكونات لعمل السمنه البلدي الفلاحي

من أهم المكونات التي لا بد من توفرها لعمل السمن البلدي الطبيعي لمنزلي ما يلي في النقاط القادمة:

عدد كيلو من القشطة.

مكعبات من الثلج.

رشة من الملح.

وعاء بلاستيك.

قدر مناسب.

طريقة التحضير للسمن البلدي بالقشطة

من الممكن أن يتم التحضير لمكون السمن البلدي لصحي والمغذي من خلال الاتباع لخطوات بسيطة تيسر كثيرا على ربة المنزل الإعداد للسمن البلدي والخطوات تكون كما يلي في النقاط القادمة: