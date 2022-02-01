فوائد الحلبة المطحونة للتفتيح ومكافحة التجاعيد ستُدهشك بفوائدها التي لا تُعد ولا تُحصى

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عمر شويل - جدة فوائد الحلبة المطحونة للتفتيح ومكافحة التجاعيد، تعتبر الحلبة المطحونة واحدة من أهم الحبوب التي يمكن استخدامها في الكثير من الأمور للحصول علي فوائدها المتعددة علي البشرة والجسم، حيث يتم استخدامها في الطب التقليدي لمعالجة أصحاب مرضي السكري في المحافظة علي مستويات السكر، ويستخدمها البعض مطحونة في عمل ماسكات وخلطات صحية للعناية بالبشرة والجلد، لما لها من فوائد صحية مدهشة، وفيما يلي عبر موقعنا الاخباري ثقفني نيوز نستعرض معكم مزيد من التفاصيل حول أهمية الحلبة المطحونة علي الجلد والجسم.

فوائد الحلبة المطحونة

تعمل الحلبة المطحونة كأحد أهم الحبوب التي تحتوي علي مضادات للبكتيريا والفطريات والالتهابات، حيث يعمل المسحوق منها علي تقليل التهابات الجلد والتعافي من الحروق والجروح بدون ترك ندوب، إلي جانب إمكانية علاج الشيخوخة وآثار تقدم سن البشرة، بسبب احتوائها علي فيتامين ب3، ويقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويمكن استخادمه كماسك لعلاج حب الشباب حيث يعمل علي زيادة نضارة البشرة وتقليل الرؤوس السوداء وإزالة الجلد الميت، ويكرر الماسك أسبوعياً لعناية أفضل، ويمكن أيضاً أن يتم استخدام ماء الحلبة في إزالة الزيوت والأوساخ الموجودة في البشرة، بعد مسحها بقطعة قطن بعد استخدام الميكياج أو الخروج وتعرض البشرة إلي التلوث والعوامل الأخري.

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أهمية مسحوق الحلبة المطحونة للجسم والبشرة

وفي السياق ذاته بالنسبة إلي أصحاب البشرة الدهنية فيمكن لمسحوق الحلبة أن يقوم بمعالجة مشاكل البشرة الدهنية، بالإضافة إلي اصحاب البشرة الجافة، فمن خلال الماسكات الاسبوعية “ماء ساخن مع معلقتين زبادي وملعقة عسل أبيض” ثم يوضع لمدة 15 دقيقة ويغسل الوجة بالماء الفاتر، يعمل علي ترطيب البشرة ومعالجة الجفاف المسبب لشيخوخة الجلد، وبشكل عام يعمل مشروب الحلبة علي تعزيز صحة الجهاز الهضمي في الجسم، وإزالة وتنظيف الجسم من السموم، إلي جانب العمل علي تحسين صحة البشرة والجلد وتعزيز نضارته وشبابه، ويمكن استخدام الحلبة كمشروب أيضاً للعمل علي تبييض البشرة وتفتيحها بسبب احتوائها علي الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تعمل على تغذية البشرة.

فوائد شرب الحلبة على المرأة

وعلى الجانب الآخر تعتبر الحلبة من المشروبات المهمة في علاج أمراض النساء، وتعزيز صحة المرأة، حيث تعمل على تخفيف آلام الدورة الشهرية، ولها فائدة كبيرة في الحث على المخاض والمساعدة في تسهيل عملية الولادة، بالإضافة إلى ذلك تعمل على علاج أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وغيرها من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى.

نبات الحلبة

ويذكر أن نبات الحلبة من أهم النباتات التي يتم زراعتها في مناطق البحر المتوسط، ومناطق جنوب أوروبا ومناطق غرب اسيا، ويتم استخدمها كمشروب، والبعض يستخدمها في أحدي المكونات الأساسية في المأكولات، إلي جانب فوائدها العظيمة في التركيبات الدوائية واخفاء الطعم غير المستحب في بعض الأدوية التي يتم صناعتها.