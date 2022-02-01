طريقة عمل أصابع البسبوسة بكل سهولة من خلال مكونات سهلة وبسيطة في المنزل

يجب أن نشير في البداية أن أصابع البسبوسة تعتبر من أشهر أنواع الحلويات والتي يفضلها العديد من الأشخاص بشكل كبير للغاية كما أنها تعتبر من أنواع الحلويات التي يتم تقديمها دائما في العديد من المناسبات المختلفة خصوصا في شهر رمضان الكريم حيث تعتبر أصابع البسبوسة من الحلويات ذات مذاق لذيذ للغاية كما يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة والمكونات الخاصة بها غير مكلفة نهائيا كما لا نحتاج إلى العديد من المكونات أيضا ولا تتطلب المزيد من المجود أيضا لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل أصابع البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية تابعوا معانا المقادير المطلوبة أيضا من أجل التحضير.

طريقة عمل أصابع البسبوسة

من الحلويات التي يمكنكم تحضيرها في وقت قليل للغاية ولا تحتاج أيضا إلى العديد من المكونات من أجل التحضير والمقادير المطلوبة لعمل أصابع البسبوسة كما يلي:

ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

4 ملاعق كبيرة سمن أو زبدة.

ملعقة واحدة من السكر.

ربع ملعقة من الملح.

ربع كوب من الحليب.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من السميد.

طريقة تحضير أصابع البسبوسة

يمكنكم تحضير أصابع البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: