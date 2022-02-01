اوعي تشتري الجاهز تاني.. الفجيتار المنزلي المقرمش بمكونات إقتصادية بطعم أحلي من الجاهز

طريقة عمل الفيجتار المنزلي المشطشط من أكثر ما تبحث عنه مختلف ربات البيوت، حيث يعتبر الفيجيتار واحد من بين أهم المكونات الأساسية وتالتي من الممكن أن نقوم بإعداد وصفة ممتازة من الدجاج البروستد أو البطاطس المقلية المقرمشة من خلال استعماله، ولكن حال عدم توفر الكيس الجاهز من منتج فيجيتار بالنكهة الحارة، فمن الممكن لك كربة منزل أن تقومي بعمل هذا المنتج الغذائي المميز المستخدم في أغراض القلي للكثير من المأكولات في المنزل وبمكونات سهلة جدا ومتوفرة في منازلنا، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة من المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن نقوم من خلالها بعمل تلك الوصفة المميزة للفيجيتار من النوع الحار مع بيان طريقة تحضيره.

طريقة عمل الفيجتار المنزلي المشطشط

طريقة عمل الفيجتار المنزلي من النوع المشطشط في البيت من السهل جدا على ربات البيوت تنفيذ الوصفة لاستعمل الفيجيتار المتعدد حيث أنه من الممكن أن يستخدم لعمل غلاف مقرمش على الدجاج المقلي ويعد مكسب جيد للطعم، ويضاف على بعض الوجبات التي تكون في حاجة إلى نكهة مميزة، ومن خلال الآتي نعرض مكونات الفيجيتار المنزلي.

مكونات لعمل الفيجتار المنزلي المشطشط

من الممكن لك القيام بالتحضير لتلك الوصفة من الفيجيتار من خلال استعمال الآتي من تلك المقادير:

كوب من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة من بيكينج بودر.

ملعقة من الملح.

ملعقة بهار مشكل.

ملعقة فلفل أبيض مطحون.

ملعقة من بودرة الزنجبيل.

ملعقة من الشطة الحارة.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة.

ربع كوب من النشا.

ملعقة من بودرة البصل.

ملعقة من بودرة الثوم.

طريقة تحضير الفيجتار المنزلي المشطشط

من السهل بعد أن تتوفر مختلف المكونات السابقة أن يتم الخلط لجيد وفي بولة عميقة لمختلف المكونات السابقة، والتي من الممكن أن يتم مزجها بأداة مناسبة للحصول السريع على مزيج مسحوق الفيجيتار من النوع الحار المشطط المفضل تناول العديد من أنواع وجبات الدجاج المقلية من خلال تبطين الدجاج به قبل القلي، وبإمكانك إحضار كرات البطاطس بالجبن بقليها باستخدامه.