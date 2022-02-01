بمذاق رائع اصنعي معمول التفاح حلويات لذيذة جداً وجميلة

معمول التفاح ، من ألذ الحلويات التي يتم تقديمها للضيوف مناسبة جداً للعديد من المناسبات والأعياد يمتاز بمذاق رائع وجميل، وهو يختلف عن الطرق التقليدية للمعمول فدائماً يتم تحضير المعمول بحشوات معروفة هي اللوز والتمر والفستق لكن يمكن التغير وإعداده بحشوات مختلفة وجديدة تعطي له مذاق رائع وجميل، ويعتبر المعمول من أكثر الحلويات المشهور تقديمها في الأعياد ونجد عليها إقبال كثير لدي الكثير من الأشخاص لما يحتوي عليه من مذاق شهي ولذيذ، ولكن مؤخراً أصبح تقديمه مناسب في جميع الأوقات ويتم تناوله في الإفطار مع الشاي أو القهوة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معمول التفاح بطريقة سهلة جداً.

مكونات عمل معمول التفاح

يتكون المعمول بحشوة التفاح من مكونات سهلة جداً وبسيطة وهي كما يلي:ـ

1 كوب دقيق أبيض فاخر.

2 كوب دقيق سميد.

نصف كوب حليب سائل.

1 كوب زبدة طرية.

ربع كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة ماء زهر.

للحشو

2 حبة تفاح أخضر مقشر ومقطع مكعبات.

نصف ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة قرفة.

للتزيين

سكر بودرة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير معمول التفاح بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر إناء عميق وواسع ويتم نخل الدقيق به ثم يضاف إليه دقيق السميد والسكر ويقلب جيداً، ثم نقوم بعمل حفرة في المنتصف. ثم نحضر إناء عميق ونضع الزبدة مع الحليب علي نار متوسطة، ويترك حتي يبدأ في الغليان. يضاف خليط الحليب والزبدة الساخن في الحفرة وسط الدقيق مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية حتي تهدأ حرارته ويترك ليبرد قليلاً. يضاف ماء الزهر ونقلب المكونات جيداً باليد حوالي ربع ساعة حتي تتجانس المكونات. ثم يوضع في إناء عميق جاف ويغطي بكيس بلاستيك ويترك مدة لا تقل عن ٨ ساعات.

طريقة تحضير الحشوة