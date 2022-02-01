نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكرونة بشاميل..ألذ واسرع وصفة عمل مكرونة في البيت بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المكرونة من أشهى الأطباق، التي يمكن تقديمها للصغار والكبار، بجميع أشكالها وأنواعها، وذلك بشكل عام، ومكرونة بشاميل بشكل خاص، وهي من الأطباق المعروفة في جميع أنحاء العالم، بسبب أنها سهلة في طريقة إعدادها، فضلاً عن طعهما الشهي، ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم، كيفية إعداد المكرونة، بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل مثل المطاعم.

مكرونة بشاميل في البيت

أولاً:- المكونات

مقدار 500 جرام من المكرونة.

كيلو من اللبن.

مقدار 500 جم من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة من الملح.

كمية من الفلفل الأسود.

بيضة.

طماطم.

زيت.

ثوم.

جبنة موتزاريلا.

ثانياً:- طريقة التحضير

قومي بسلق المكرونة، واتركيها جانباً.

قطعي البصلة جيداً إلى قطع صغيرة.

قومي بفرم الثوم.

ضعي البصل والثوم في وعاء به ملعقتين من الزيت.

انتظري حتى تأخذ اللون الذهبي.

قومي بوضع اللحم المفروم، واتركيها حتى تمام النضج.

طريقة تحضير صوص البشاميل:-

أولاً:- المكونات

كمية من الدقيق

سمن أو زيت.

كيلو لبن.

كمية من الملح والفلفل الأسود.

بيضة.

ثانياً:- طريقة العمل

ضعي خمس ملاعق من السمن أو الزيت.

أضيفي أربع ملاعق من الدقيق.

قلبي الخليط جيداً.

ضعي اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر، وذلك حتى لايجمد.

استمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كثيف.

لابد أن يكون اللبن بارد عند إضافته.

طريقة عمل مكرونة بشاميل

قومي بوضع قليل من صوص البشاميل في أرضية الصنية.

رصي كمية من المكرونة كطبقة أولى.

ضعي كمية من اللحم المفروم.

أضيفي كمية المكرونة على سطح الصنية.

أدخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

اتركيها نصف ساعة، ثم أشعلي الفرن من أعلى.

اتركي الصنية حتى يحمر الوجه.

أخرجيها من الفرن، ثم قومي بتقطيعها.

المكرونة بالوايت صوص

تعتبر من ألذ الأصناف بعد مكرونة بشاميل، وهي نفس الفكرة، ولكن الفارق هو أنه يتم استبدال اللحم المفروم بالدجاج، أو لايتم استخدام أي منهما، بالإضافة إلى أن المكرونة لايتم إدخالها إلى الفرن، ولايتم استخدام أي صلصة بها، ويمكن أن يتم تقديم الصوص بشكل مستقل عن المكرونة، وإضافته حسب الرغبة.