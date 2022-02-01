طريقة عمل كيكة الزنجبيل الساخنة تحلية الشتاء المميزة

كيكة الزنجبيل وغيرها من أصناف وألوان الكيك المختلفة تعتبر من أنسب أنواع التحلية لفصل الشتاء، خاصة عندما يتم تجهيزها في البيت بالكامل وإشعال الفرن لتسويتها الذي يعمل على تدفئة المكان بالإضافة إلى رائحة خبز الكيك التي في حد ذاتها تشعر بالتدفئة بالإضافة إلى الأطعمة المختلفة للكيك فكل صنف له ما يميزه في الطعم مثل الزنجبيل الذي يميز وصفتنا هذه.

مقادير كيكة الزنجبيل

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من مبشور الزنجبيل الطازج.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

2 حبة من البيض.

كوب حليب.

كوب من السكر الأبيض.

فانيليا سائلة أو بودر حسب المتوفر.

نصف كوب من الزبدة.

مقادير صوص الزنجبيل

لا تقتصر وصفتنا اليوم على خبز كيكة الزنجبيل فقط ولكننا سنقدم كذلك طريقة تجهيز صوص الزنجبيل الرائع الذي سيتم سكبه على الكيكة بعد خروجها من الفرن لمزيد من النكهة المميزة.

كوب من السكر البودر.

ربع كوب من عصير البرتقال.

ربع ملعقة صغيرة من مبشور الزنجبيل الطازج.

طريقة عمل كيكة الزنجبيل