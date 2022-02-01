نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الزنجبيل الساخنة تحلية الشتاء المميزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الزنجبيل الساخنة تحلية الشتاء المميزة - ثقفني
كيكة الزنجبيل وغيرها من أصناف وألوان الكيك المختلفة تعتبر من أنسب أنواع التحلية لفصل الشتاء، خاصة عندما يتم تجهيزها في البيت بالكامل وإشعال الفرن لتسويتها الذي يعمل على تدفئة المكان بالإضافة إلى رائحة خبز الكيك التي في حد ذاتها تشعر بالتدفئة بالإضافة إلى الأطعمة المختلفة للكيك فكل صنف له ما يميزه في الطعم مثل الزنجبيل الذي يميز وصفتنا هذه.
مقادير كيكة الزنجبيل
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من مبشور الزنجبيل الطازج.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- 2 حبة من البيض.
- كوب حليب.
- كوب من السكر الأبيض.
- فانيليا سائلة أو بودر حسب المتوفر.
- نصف كوب من الزبدة.
مقادير صوص الزنجبيل
لا تقتصر وصفتنا اليوم على خبز كيكة الزنجبيل فقط ولكننا سنقدم كذلك طريقة تجهيز صوص الزنجبيل الرائع الذي سيتم سكبه على الكيكة بعد خروجها من الفرن لمزيد من النكهة المميزة.
- كوب من السكر البودر.
- ربع كوب من عصير البرتقال.
- ربع ملعقة صغيرة من مبشور الزنجبيل الطازج.
طريقة عمل كيكة الزنجبيل
- في البداية وكما هو معتاد في تجهيز الكيك بصفة عامة يتم خلط المكونات الجافة وتقليبها مع بعضها وهذه المكونات في هذه لوصفة هي الدقيق والبيكنج بودر وذرة الملح.
- باستخدام المضرب يتم خفق البيض مع السكر والزبدة والزنجبيل المبشور وكذلك الفانيليا بشكل جيد حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم إضافة الخليط الجاف بالتدريج مع التقليب برفق حتى تتجانس كل مكونات الكيكة.
- حضر صينية الخبز المناسبة عن طريق دهنها بالقليل من الزبدة مع رشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة في الصنية ويسهل إخراجها منها بعد النضج.
- توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج والذي يتم اختباره كما هو معتاد بعود من الخشب على سبيل المثال.
- وأثناء ذلك يتم تحضير صوص الزنجبيل عن طريق وضع الزنجبيل والسكر وعصير البرتقال في مقلاة على نار هادئة مع التقليب حتى يذوب السكر ويصبح الخليط متجانس وقوامه قوام الصوص المطلوب.
- عندها يتم رفعه من على النار وسكبه مباشرة فوق كيكة الزنجبيل بعد إخراجها من الفرن.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ