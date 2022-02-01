طريقة عمل كيكة البراونيز السريعة هشة و طرية و خفيفة بمكونات بسيطة وخطوات جدًا

تعد كيكة البراونيز من ألذ و أطعم الكيكات التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات وبالأخص في عالم أصناف حلوى الشوكولاتة، فهذا النوع من الكيك يعتمد في تحضيره على الشوكولاتة فهذا النوع من الكيك لعشاق و محبي الشوكولاتة، كما أن طريقة تحضيره بسيطة جدًا و سهلة تحتاج إلى خطوات بسيطة، كما أنها مغذية جدًا و تساعد على تدفئة الجسم وتمده بالحرارة لذلك تعد من أكثر الحلويات الشتوية اللذيذة.

مقادير كيكة البراونيز

كيكة البراونيز من أنواع الكيك السهلة و البسيطة، مكونات تحضيرها بسيطة مكونها الأساسي هو الشوكولاتة لهذا فهي لعشاق الشوكولاتة، المكونات التي نحتاجها في تحضيرها هي:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

حبات من البيض(بدرجة حرارة الغرفة).

كوب من السكر الأبيض.

2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.

1 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة

باكيت من البيكنج بودر.

كوب من الزيت النباتي.

باكيت من الفانيليا

كوب من الشوكولاتة المبشورة.

للتغليف:

ربع كوب من الکریمة السائلة.

ربع كوب من الشوكولاتة.

طريقة تحضير كيكة البراونيز

لا تختلف كثيراً طريقة تحضير كيكة البراونيز عن الطريقة العادية لتحضير الكيك ولكنها تختلف في بعض الخطوات البسيطة، طريقة التحضير هي: