نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البراونيز السريعة هشة و طرية و خفيفة بمكونات بسيطة وخطوات جدًا في المقال التالي
تعد كيكة البراونيز من ألذ و أطعم الكيكات التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات وبالأخص في عالم أصناف حلوى الشوكولاتة، فهذا النوع من الكيك يعتمد في تحضيره على الشوكولاتة فهذا النوع من الكيك لعشاق و محبي الشوكولاتة، كما أن طريقة تحضيره بسيطة جدًا و سهلة تحتاج إلى خطوات بسيطة، كما أنها مغذية جدًا و تساعد على تدفئة الجسم وتمده بالحرارة لذلك تعد من أكثر الحلويات الشتوية اللذيذة.
مقادير كيكة البراونيز
كيكة البراونيز من أنواع الكيك السهلة و البسيطة، مكونات تحضيرها بسيطة مكونها الأساسي هو الشوكولاتة لهذا فهي لعشاق الشوكولاتة، المكونات التي نحتاجها في تحضيرها هي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- حبات من البيض(بدرجة حرارة الغرفة).
- كوب من السكر الأبيض.
- 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- 1 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة
- باكيت من البيكنج بودر.
- كوب من الزيت النباتي.
باكيت من الفانيليا
كوب من الشوكولاتة المبشورة.
للتغليف:
- ربع كوب من الکریمة السائلة.
- ربع كوب من الشوكولاتة.
طريقة تحضير كيكة البراونيز
لا تختلف كثيراً طريقة تحضير كيكة البراونيز عن الطريقة العادية لتحضير الكيك ولكنها تختلف في بعض الخطوات البسيطة، طريقة التحضير هي:
- نأتي بوعاء كبير ونضع حبات البيض و السكر و الفانيليا و نقوم بضرب هذه المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي.
- ثم نقوم باضافة الزيت و الحليب مع الإستمرار في الخفق الجيد للمكونات.
- بعد ذلك نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها من الكاكاو و الدقيق و البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم جيدًا.
- بالتدريج نقوم بإضافة المكونات الجافة على خليط البيض حتى يصبح القوام كريمي.
- نقوم بإذابة الشوكولاتة في حمام بخار حتى يذوب تماماً.
- ثم نضيف الشوكولاتة المذابة بالتدريج مع الخفق المستمر حتى يتجانس المكونات مع بعضها.
- نأتي بقالب الكيك ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل القالب.
- ثم نقوم بصب خليط كيكة البراونيز في القالب ونساوي وجه.
- نضع القالب على الرف في درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة.
- نقوم بوضع الكريمة السائلة في وعاء على نار متوسطة حتى تغلي ثم نضيف الشوكولاتة حتى تذوب.
- نخرج قالب الكيك من الفرن ونقوم بعمل ثقوب في كيكة البراونيز.
- نقوم بتوزيع الكريمة بالشوكولاتة على الكيك حتى يتشرب منه.
- نترك الكيكة تبرد تماماً ثم نقوم بتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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