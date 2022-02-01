صحة

طريقة عمل كيكة البراونيز السريعة هشة و طرية و خفيفة بمكونات بسيطة وخطوات جدًا

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البراونيز السريعة هشة و طرية و خفيفة بمكونات بسيطة وخطوات جدًا - ثقفني

تعد كيكة البراونيز من ألذ و أطعم الكيكات التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات وبالأخص في عالم أصناف حلوى الشوكولاتة، فهذا النوع من الكيك يعتمد في تحضيره على الشوكولاتة فهذا النوع من الكيك لعشاق و محبي الشوكولاتة، كما أن طريقة تحضيره بسيطة جدًا و سهلة تحتاج إلى خطوات بسيطة، كما أنها مغذية جدًا و تساعد على تدفئة الجسم وتمده بالحرارة لذلك تعد من أكثر الحلويات الشتوية اللذيذة.

مقادير كيكة البراونيز

كيكة البراونيز من أنواع الكيك السهلة و البسيطة، مكونات تحضيرها بسيطة مكونها الأساسي هو الشوكولاتة لهذا فهي لعشاق الشوكولاتة، المكونات التي نحتاجها في تحضيرها هي:

  • 2 كوب من الدقيق الأبيض.
  • حبات من البيض(بدرجة حرارة الغرفة).
  • كوب من السكر الأبيض.
  • 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.
  • 1 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة
  • باكيت من البيكنج بودر.
  • كوب من الزيت النباتي.
    باكيت من الفانيليا
    كوب من الشوكولاتة المبشورة.

للتغليف:

  • ربع كوب من الکریمة السائلة.
  • ربع كوب من الشوكولاتة.

طريقة تحضير كيكة البراونيز

لا تختلف كثيراً طريقة تحضير كيكة البراونيز عن الطريقة العادية لتحضير الكيك ولكنها تختلف في بعض الخطوات البسيطة، طريقة التحضير هي:

  • نأتي بوعاء كبير ونضع حبات البيض و السكر و الفانيليا و نقوم بضرب هذه المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي.
  • ثم نقوم باضافة الزيت و الحليب مع الإستمرار في الخفق الجيد للمكونات.
  • بعد ذلك نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها من الكاكاو و الدقيق و البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم جيدًا.
  • بالتدريج نقوم بإضافة المكونات الجافة على خليط البيض حتى يصبح القوام كريمي.
  • نقوم بإذابة الشوكولاتة في حمام بخار حتى يذوب تماماً.
  • ثم نضيف الشوكولاتة المذابة بالتدريج مع الخفق المستمر حتى يتجانس المكونات مع بعضها.
  • نأتي بقالب الكيك ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل القالب.
  • ثم نقوم بصب خليط كيكة البراونيز في القالب ونساوي وجه.
  • نضع القالب على الرف في درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة.
  • نقوم بوضع الكريمة السائلة في وعاء على نار متوسطة حتى تغلي ثم نضيف الشوكولاتة حتى تذوب.
  • نخرج قالب الكيك من الفرن ونقوم بعمل ثقوب في كيكة البراونيز.
  • نقوم بتوزيع الكريمة بالشوكولاتة على الكيك حتى يتشرب منه.
  • نترك الكيكة تبرد تماماً ثم نقوم بتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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