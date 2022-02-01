بكوب من الزبدة اصنعي بسكوت الزبدة الفاخر بالمنزل بقوام هش أحلى من المخابز

يعتبر بسكوت الزبدة ، من المخبوزات الفاخرة التي تمتلك طعم ورائحة جميلة، وهو طيب المذاق وتجد عليه إقبال شديد من الناس ويعرف بقيمة الغذائية الرائعة التي تساعد على بناء الجسم، وتقوي العظام، ومكوناته سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل، وتسطيع الكثير من السيدات والربات البيوت القيام بإعداده في البيت بكل سهولة بدل من شرائه بأسعار غالية الثمن، لتقديمه للأطفال كوجبة غذائية تحمل العديد من العناصر الغذائية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت الزبدة الفاخر بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات بسكوت الزبدة الفاخر

توجد بعض المقادير البسيطة يجب التعرف عليها عند عمل البسكوت في المنزل وهى كما يلي:-

كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر الناعم.

ثلاث حبات من البيض.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ذرة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير بسكوت الزبدة الفاخر أحلى من المخابز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزبدة والسكر ونخفق جيداً حتى يصبح القوام كريمي. نقوم بإضافة الفانيليا، والبيض ونستمر بالخفق حتى نحصل على قوام هش. ثم نقوم بتفريغ الخليط في وعاء متوسط الحجم، ثم نقوم بإضافة الدقيق، والملح، والبيكنج بودر ونقلب بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية. بعد ذلك نحضر ماكينة البسكوت أو كيس الحلواني، ثم نضع العجين داخله. نحضر صينية كبيرة ونقوم بتشكيل البسكويت عليها على حسب الشكل الذي ترغبين به. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 ونتركها حتى تسخن تماماً. ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تصبح اللون الذهبي جميل. نقوم بإخراج صينية البسكوت من الفرن ونتأكد من نضجه تماماً. ثم نتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقديم البسكوت بجانب الشاي وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل بسكوت الزبدة الفاخر

توجد بعض النصائح يجب التعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات هشة وبقوام رائع وهى كما يلي:-