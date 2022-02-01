اصنعي بلح الشام بالنشا بطعم مقرمش ولذيذ جداً

بلح الشام بالنشا ، من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثير تختلف طرق تحضيره فتوجد طرق عديدة ومتنوعة لتحضيره، منها ما يحضر باستخدام البيض ومنها ما يحضر بدون البيض كما أنه يمكن إضافة بعض من المكونات الإضافية إليه مثل السميد والنشا فهذه الإضافات تعطي له قوام مقرمش يدوم لمدة طويلة، كما أنها تعطي له مذاق مختلف جداً عن أي طريقة أخرى، ويعد هذا النوع من الحلويات هو من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم ويشتهر تقديمه في العديد من المناسبات من أشهرها شهر رمضان الكريم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بلح الشام بالنشا.

مكونات عمل بلح الشام بالنشا

يتكون بلح الشام من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

كوب ونصف من الدقيق.

رشة من الملح.

3 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

كوب ونصف ماء.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات الشربات

2 كوب سكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة سكر جلوكوز.

طريقة التحضير

يتم تحضير بلح الشام بالنشا بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضع الماء ثم نضيف الزيت والسكر ونقلب المكونات، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونتركه حتي يغلي. ثم نخلط الدقيق مع رشة الملح ثم نضيف خليط الدقيق إلي الماء ونقلب باستخدام الملعقة حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة. نضيف النشا والسميد ونستمر في التقليب حتي تتجانس جميع المكونات، ثم نترك العجية حتي تبرد قليلاً. ثم نضع العجينة في العجان الكهربائي ثم نضيف إليها البيض واحدة تلو الأخرى ثم نضيف الفانيليا، ونعجن المكونات حتي تتجانس العجينة تماماً. نثبت القمع المخصص لعمل بلح الشام في كيس حلوني ثم نضغط على الكيس لإخراج العجينة حتي نقطعها بالشكل المعروف لبلح الشام. ثم نحضر مقلاة عمية ونضع بها كمية وفيرة من الزيت، ثم نضع قطع العجين في الزيت البارد ثم نشعل النار على درجة حرارة متوسطة. نترك قطع العجين حتي تعلو على السطح وتنتفخ وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجه من الزيت ويوضع في الشربات البارد. ثم يوضع في طبق التقديم ثم نضيف إليه رشة من أي نوع من المكسرات ويقدم بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات