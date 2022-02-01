حيلة جهنمية لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 3 وحدات بدون تعب

من الممكن لكل ربة منزل تفضل القيام بعمل وصفة محشي ورق الكرنب أن تعتمد تلك الطريقة لسلق الورق وتعد الطريقة للسلق من دون الماء من أفضل الطرق التي من خلالها تقوم ربات البيوت بإنجاز خطوة السلق السريع للورق ومن دون الحاجة إلى وجود الماء المغلي فقط في حاجة لاستعمال الميكرو ويف، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي يسلق فيها الكرنب من دون الماء وأهم الخطوات المتبعة للحضير للطريقة.

سلق الكرنب بدون ماء

يمكنك القيام بتلك الخطوة وبمنتهى السهولة، وهذا ما يكون من خلال اتباع بعض الخطوات التحضيرية، وأهم تلك الخطوات أن يتم تقطيع خضار الكرنب بطريقة جيدة بحيث يكون من السهل على ربة المنزل أن تقوم باستعمال الورق وسلقه بالميكرو ويف بطريقة سهلة، ومن خلال ما يلي طريقة لتقطيع الكرنب سريعة وبسيطة ولا تحتاج لوقت.

طريقة سهلة لتقطيع الكرنب

الكرنب من السهل إنجاز تقطيعه بتلك الطريقة البسيطة بالخطوات القادمة:

قومي بإحضار الكرنبة والتي تريدين تقطيعها. توضع على سطح مستوي وبالسكين يزال الرأس تماما. يزال أي ورق سميك وداكن لا يصلح للحشو.

وضع الكرنبة يكون معكوس أي اتجاه الرأس للأسفل. يتم التقطيع بعمل خطوط بالطول وخطوط بالعرض على الكرنبة. تتكون مربعات الورق والتي تكاد تكون متساوية في الحجم ويتم السلق بالخطوات التالية.

طريقة سلق المحشي بدون ماء

من الممكن سلق الكرنب بكل سهولة باتباع الخطوات التالية: