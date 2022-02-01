نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث للجسم عند تناول البسلة مرة واحدة أسبوعياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من الخضروات نتناولها دون أن نعلم فوائدها، وقد خلق الله عز وجل عدد كبير من الخضروات التي تعمل على مد أجسامنا بالعديد من العناصر التي يحتاج لها، بالإضافة إلى الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، من أبرز هذه الخضروات هي البازلاء، أو ما يطلق عليها البسلة، وهي أحد الخضروات التي يمكن تقديمها بأكثر من شكل، سواء كانت مطبوخة، أو يمكن تقديمها مع شوربة الخضار، كل على حسب رغبته، إلا أنها تظل مصدر هام جدا لحمايتك من العديد من الأمراض، وينصح أطباء التغذية على الأقل بتناولها مرة واحدة في الأسبوع.

فوائد البسلة للجسم

للبسلة العديد من الفوائد على صحة العين، وذلك لأنها تحتوي على عدد من العناصر التي تحمي عينيك من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، أبرز هذه العناصر هي زياكسانثين، وكاروتينات لوتين، وهي من العناصر التي تحمي العين وتحافظ علىها من بعض الأعراض مثل إنعدام عدسة العين.

ولمن يعاني من بعض مشاكل الجهاز الهضمي، كأصوات البطن، أو صعوبة الهضم، فإن البسلة خيار مناسب لتلك الحالات، وذلك لأنها غنية بالألياف الطبيعية التي تعالج مشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام، مثل علاج عسر الهضم، وتعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل فرص حدوث أصوات البطن الناتجة عن ذلك، ومن ثم عدم حدوث أي أمر مزعج أمام الأخرين.

للبسلة أيضاً قدرة هائلة على تقليل فرص الإصابة ببعض أمراض السرطان، مثل سرطان المعدة، وذلك لأن البسلة تحتوي على بعض العناصر التي من شأنها تقليل فرص الإصابة به، مثل عنصر الكوميسترول، لذلك نشرت العديد من الأبحاث الغذائية العديد من التقارير التي تفيد بضرورة تناول نبات البسلة، خاصةً إن كانت مضافة لها بعض التوابل التي تعطيها نكهات مختلفة، أو تناولها خلال شوربة الخضار.

لمن يعاني من إرتفاع مستوى السكر في الدم، تعتبر البسلة خيار قوي أيضاً، إذ أنها تعمل على تقليل مستوى السكر، بفضل احتوائها على الألياف الطبيعية التي يحتاج لها الجسم، كذلك فإن البسلة منخفضة السعرات الحرارية، ويمكن للأشخاص التي تقوم بإتباع حميات غذائية لفقدان وزنهم، الحصول على بروتين نباتي من خلالها، ومن ثم الحصول على وزن مثالي.