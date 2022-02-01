أعملي صوابع الجلاش باللحمة المفرومة بخلطة وتتبيلة وريحة جنان بطريقة مميزة وشهية

أصابع الجلاش المحشية هي أكلة لذيذة من بلاد الشام وتناقلت إلينا وأصبحت من الأكلات الخفيفة السهلة في تناولها، وايضًا في طريقة إعدادها، كما أنها يتم تناولها بالعديد من الحشوات المختلفة مثل اللحم المفرومة، أو الخضار أو الجبن أو كنوع من الحلويات اللذيذة اذا تم حشوها بالمكسرات او القشطة، ويحبها الجميع في كل الحالات، ولكن الآن سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة بكل سهولة يمكنكم متابعتنا الآن.

طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة

مكونات الجلاش بسيطة ويمكن تواجدها بكل سهولة، ولذلك يمكنك القيام بعمل أصابع الجلاش اللذيذة بدون أي جهد أو تكاليف، واستمتعي بأفضل طعم مميز وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الجلاش.

أربع ملاعق من الزبد السايح.

عدد بيضتين.

رشة من الملح.

كوب من اللبن الحليب.

رشة من الفلفل الأسود.

مكونات الحشو

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة تمامًا ناعمة.

رش ملح.

رشة فلفل اسود.

رشة زعتر.

طريقة التحضير