نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي صوابع الجلاش باللحمة المفرومة بخلطة وتتبيلة وريحة جنان بطريقة مميزة وشهية في المقال التالي
أصابع الجلاش المحشية هي أكلة لذيذة من بلاد الشام وتناقلت إلينا وأصبحت من الأكلات الخفيفة السهلة في تناولها، وايضًا في طريقة إعدادها، كما أنها يتم تناولها بالعديد من الحشوات المختلفة مثل اللحم المفرومة، أو الخضار أو الجبن أو كنوع من الحلويات اللذيذة اذا تم حشوها بالمكسرات او القشطة، ويحبها الجميع في كل الحالات، ولكن الآن سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة بكل سهولة يمكنكم متابعتنا الآن.
طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة
مكونات الجلاش بسيطة ويمكن تواجدها بكل سهولة، ولذلك يمكنك القيام بعمل أصابع الجلاش اللذيذة بدون أي جهد أو تكاليف، واستمتعي بأفضل طعم مميز وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من الجلاش.
- أربع ملاعق من الزبد السايح.
- عدد بيضتين.
- رشة من الملح.
- كوب من اللبن الحليب.
- رشة من الفلفل الأسود.
مكونات الحشو
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة كبيرة مفرومة تمامًا ناعمة.
- رش ملح.
- رشة فلفل اسود.
- رشة زعتر.
طريقة التحضير
- حضري الحشو اولًا من خلال إحضار مقلاة أو وعاء مناسب للكمية.
- أضيفي الزبدة بداخلها.
- اتركيها حتى تذوب.
- أضيفي بها البصل، ثم قلبي جيدًا حتى تذبل.
- أضيفي اللحم المفروم بعد ذلك، ثم قلبي جيدًا حتى تختلط بالبصل.
- أضيفي بهارات الحشو التي تم تحضيرها.
- اتركي اللحم حتى تنضج بشكل جيد.
- أحضري بعد ذلك صينية مناسبة.
- ادهنيها بقليل من الزبدة السايح.
- افردي طبقه من الخلاط ثم ادهنيها أيضًا بالزبدة أو السمن ثم أضيفي كمية مناسبة من اللحم بطول الطبقة.
- لفي الجلاش مثل الرول الطويل.
- اصنعي ذلك مرتين أو ثلاثة حسب مساحة الصينية والكمية التي تم تحضيرها.
- رصي لفائف الجلاش بجانب بعض.
- قطعي بالسكينة اللفائف إلى أصابع صغيرة مناسب للحجم المرغوب فيه.
- احضري طبق واضيفي بداخله البيضتين، ثم اخفقي المكونات جيدًا.
- أضيفي إلى هذا الخليط اللبن الحليب.
- ثم رشة الملح والفلفل الأسود.
- اخفقي المكونات مرة أخرى لتحصلي على خليط.
- صبي هذا الخليط على وجه أصابع الجلاش حتى تغطي لون ذهبي مميز.
- ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة١٨٠ درجة.
- اتركيه حتى يتم النضج تمامًا.
- يتم تناوله ساخنًا، مع بعض الاكلات الأخرى أو كوجبة أساسية.
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