اسرع طريقة لعمل صوص الكراميل لتزيين الحلويات بأبسط المكونات في المنزل

طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل بالحليب بدون أن يتجمد أو يتكتل بسهولة جداً، ويعد هذا النوع من أشهر الصوصات للحلويات يستخدم في التزيين البسكويت والكيك بأنواعه المختلفة كما يمكن أن يصنع بودنج ويجمد بعدها ليصبح حلى لذيذ بجانب كوب الشاي والقهوة مناسب في الأجواء الباردة خاصة فصل الشتاء مع السكاكر وأنواع الشوكولاتة الرائعة، حيث يسأل العديد من الناس عن سر تجانس الكراميل وقوامه مثل ما يكون في المطاعم ومحلات الحلواني الشهيرة يكون قوامه كريمي ومذاقه غني عكس ما يعمل في البيت يكون سائل وليس صوص له قوام، لذلك نقدم لكم جميع الوصفات من خلال خبراء الطبخ منهم طريقة عمل صوص الكراميل بطريقتين احلى من بعض من وصفات آية حبيب.

مقادير صوص الكراميل

الطريقة الأولى:-

كوب سكر يعادل 200 جرام.

كوب حليب 200 مل.

ملعقة كبيرة نشا الذرة مذابة في 2 ملعقة كبيرة حليب.

ملعقة كبيرة ونصف زبدة.

رشة ملح.

طريقة عمل صوص الكراميل بالحليب

ضعي السكر في وعاء عميق على درجة حرارة متوسطة.

سوف يبدأ في الذوبان وهنا يقلب وتهدأ النار واستمري في التقليب حتى يذوب تماماً.

تضاف الزبدة مع التقليب المستمر حتى تمتزج، ثم يضاف الحليب سوف يتكتل لا تقلقي استمري في التقليب حتى تذوب تماماً.

سوف يتجانس القوام مع التحريك بعدها تضاف النشا المذابة مع الحليب وتخلط جيداً مع المكونات سوف يثقل القوام ويصبح وصوص.

وآخر شئ يضاف رشة الملح ويقلب وبهذا يصبح جاهز يترك فقط ليبرد.

طريقة عمل صوص الكراميل مثل الجاهز

هذه الطريقة مذاقها غني أكثر تشبه دولسي دليتشي توفي أو كريمي رائع

مكونات الطريقة الثانية

كوب سكر 200 جرام.

كوب حليب بودرة 200 مل.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

كوب حليب سائل (ساخن).

رشة ملح.

خطوات التحضير/