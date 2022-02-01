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عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة أعملي قرص السمسم بعجينة قطنية وهشة بطعم أحلي وألذ من محلات المخبوزات - ثقفني
عندما تحتارين في عمل وجبة الإفطار عليك تحضير القرص الطرية بالسمسم مع كوب من اللبن الساخن لتتناولي أفضل وجبة إفطار، كما يمكنك تناولها كوجبة عشاء لذيذة جربي الطريقة التي سنقوم بعرضها، ونعدك أنك لن تكرري شرائها مرة أخرى من المخابز فمكوناتها بسيطة وطريقة عملها في غاية السهولة، فقط كل ماعليك إتباع الطريقة خطوة بخطوة.
طريقة عمل ومقادير قرص السمسم
يمكنك عمل القرص الطرية بالسمسم دون عناء بمكونات بسيطة وأفضل من التي تقومين بشرائها من المخبز، وإليك الطريقة فيما يلي:
مكونات عمل قرص السمسم:
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.
- كوبان كبيران من اللبن الرايب أو علبتان من الزبادي البلدي حسب المتوفر لديك.
- كيس من الخميرة الفورية.
- كوب كبير من السمن المتوفر لديك.
- أربع ملاعق صغيرة من السكر.
- نصف كوب من السمسم.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقتان من قشطة اللبن.
طريقة التحضير:
- قومي بإحضار كوب كبير وضعي به كمية السكر وربع كوب من الماء الدافئ.
- إتركيها لمدة عشر دقائق حتى تختمر جيداً.
- قومي بوضع الدقيق في بولة.
- أضيفي إليه الملح.
- ضعي السمن على النار حتى تذوب جيداً.
- إسكبي السمن على الدقيق مع التقليب المستمر.
- قومي بوضع الخميرة بعد التأكد من خمرها.
- أضيفي اللبن الرايب، أو أكواب الزبادي حسب المتوفر لديك.
- قومي بوضع قشطة اللبن وقلبي جيداً.
- إستمري في العجن لمدة عشرة دقائق بيدك، واذا إستخدمتي عجان كهربائي إستمري في العجن خمس دقائق.
- غطي العجين جيداً بكيس من البلاستيك وضعيه في الفرن الدافئ.
- بعد مرور ساعتين إكشفي العجين، وبعد التأكد من تتضاعف كميته.
- خذي العجين وشكليه على شكل كور صغيرة.
- إتركي الكور حتى تهدأ ربع ساعة.
- قومي بضغط كل كرة براحة يدك.
- أكملي باقي كمية القرص.
- رشي على الوجه السمسم.
- سخني الفرن الخاص بك.
- ضعي القرص في صواني وإجعليها ترتاح حتى يسخن الفرن تماماً.
- إدخلي الصواني في الفرن.
- بعد مرور ربع ساعة إخرجي القرص بعد التأكد من نضجها.
- يمكنك تناول القرص ساخنة مع كوب من الشاي بالحليب.
- كما يمكنك حشو القرص بأي نوع جبن متوفر لديك ليعطيها مذاق رائع.
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