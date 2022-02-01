بمقادير مظبوطة أعملي قرص السمسم بعجينة قطنية وهشة بطعم أحلي وألذ من محلات المخبوزات

عندما تحتارين في عمل وجبة الإفطار عليك تحضير القرص الطرية بالسمسم مع كوب من اللبن الساخن لتتناولي أفضل وجبة إفطار، كما يمكنك تناولها كوجبة عشاء لذيذة جربي الطريقة التي سنقوم بعرضها، ونعدك أنك لن تكرري شرائها مرة أخرى من المخابز فمكوناتها بسيطة وطريقة عملها في غاية السهولة، فقط كل ماعليك إتباع الطريقة خطوة بخطوة.

طريقة عمل ومقادير قرص السمسم

يمكنك عمل القرص الطرية بالسمسم دون عناء بمكونات بسيطة وأفضل من التي تقومين بشرائها من المخبز، وإليك الطريقة فيما يلي:

مكونات عمل قرص السمسم:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

كوبان كبيران من اللبن الرايب أو علبتان من الزبادي البلدي حسب المتوفر لديك.

كيس من الخميرة الفورية.

كوب كبير من السمن المتوفر لديك.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

نصف كوب من السمسم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقتان من قشطة اللبن.

طريقة التحضير: