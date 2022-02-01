سهلة وسريعة..طريقة عمل فطائر خلية النحل غنية بالشوكولاتة هشة وطرية مذاقها رهيب

طريقة عمل فطائر خلية النحل غنية بالشوكولاتة غنية ورائعة من المعجنات السهلة والسريعة تحضر في المنزل بمكونات بسيطة، هذه الوجبة مناسبة للأطفال في المدارس أو في العمل مع كوب الشاي والقهوة أو حتى كوجبة فطور وبين الوجبات وفي كل وقت، وذلك لأنها تحتوي على البروتين والسعرات مما تعطي طاقة كبيرة للجسم تساعده على إنجاز مهامه اليومية، كل هذا بالإضافة أن الطعام الذي يحضر في البيت أفضل مائة مرة من شراء الطعام الجاهز أو الوجبات السريعة وما شبه ذلك.

مقادير خلية النحل

5 أكواب طحين (منخول).

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة ملح.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

4 ملاعق كبيرة سكر.

كوب ماء + كوب حليب.

نصف كوب زيت نباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى (المر).

ملعقة فانيلا.

2 بياض بيض.

نوتيلا للحشو.

طريقة عمل فطائر خلية النحل بالشوكولاتة

أحضري وعاء عميق ضعي به المكونات الجافة الدقيق والملح والسكر والبيكنج بودر والخميرة الفورية والسكر، يخلط جيداً ويترك جانبا.

في وعاء آخر نضع الخليط السائل الحليب والزيت والكاكاو ويخلط ويسخن على النار ولكن لا يصل للغليان.

يسكب المزيج السائل فوق الدقيق والمكونات الجافة ويخلط بواسطة ملعقة خشبية حتى يتجانس.

ثم يضاف بياض البيض والفانيلا ويقلب أيضاً.

تعجن العجينة باليد حتى تصير ناعمة تغطى وتترك حتى تخمر.

سوف تكون العجينة طرية نسبياً وهذا المطلوب لا تقلقي.

تقسم العجين إلى كرات بالحجم الذي ترغبونه، ثم تفرد كل قطعة وتوضع ملعقة من الشوكولاتة بالوسط وتغلق العجينة عليها وتكور كرات.

تدهن صينية مستديرة أو أي شكل المتوفر لديكم.

ترص فطائر الشوكولاتة بجانب بعضها لكي تعطي شكل خلية النحل عند النضج.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 يترك حتى يسخن ثم تدخل الصينية.

تخبز الفطائر الهشة لمدة 25 دقيقة تقريبتً حسب نوع الفرن.

بعد خروج خلية النحل محشية شوكولاتة من الفرن تدهن وجهها بالزبد لكي تعطي لمعة.

تترك تبرد تماماً..وتقدم بالهنا.

ملحوظة/ للحصول على الفطائر هشة وطرية جداً تغطى بمنشفة أو فوطة نظيفة عند خروجها من الفرن لمدة ربع ساعة، ثم تقدم مع الشاي والقهوة ..بالهنا والشفا.