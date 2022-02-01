حلوى سهلة وسريعة وغير مكلفة بالمقلاة بمذاق لذيذ لم تجربوها من قبل

حلوى سهلة وسريعة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولشكلها الخرافة أيضا، كما أنها طريقة مبتكرة لعمل الحلويات، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة الغريبة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى سهلة وسريعة وغير مكلفة بألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلوى سهلة وسريعة

تتكون حلوى سهلة وسريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الدقيق.

ماء حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

رشة ملح.

زيت للقلي.

شربات ثقيل.

للتوريق

نشا.

زبدة مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوى سهلة وسريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والسكر والفانيليا والملح والزبدة، ثم نخلطهم جيدا باليد.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نضع العجينة على سطح مرشوش بالنشا ونرش عليها القليل من النشا، ثم نفرد العجينة بالشوبك بسمك رقيق.

ثم ندهن الفطيرة بالزبدة المذابة.

ثم نرش عليها القليل من النشا.

بعد ذلك نثني الفطيرة عدة طبقات، ونقطعها أصابع صغيرة بالقطاعة.

ثم نلف الأصابع باليد.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

بعد ذلك نقلي فيه قطع العجين ونقلبها ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا من الجهتين.

ثم نرفع الحلوى من الزيت ونضعها في الشربات البارد ونقلبهم.

ثم نرفع الحلوى من الشربات عندما تتشرب الشربات، ونقدم الحلوى في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات الثقيل

المقادير

2 كوب من السكر.

كوب وربع من الماء.

شريحتين ليمون.

طريقة التحضير