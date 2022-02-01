بسكويت الشاي الاقتصادي بالخلاط السريع وخطوات تحضيره في دقائق معدودة وبمكونات بسيطة

بسكويت الشاي الاقتصادي بالخلاط ، دائمًا ما تبحث ربات البيوت عن الوصفات السريعة السهلة التي يمكن القيام بتحضيرها في المنزل بدون الكثير من الوقت أو المجهود وأيضًا بدون مكونات كثيرة، ويقع البسكويت ضمن أسهل تلك الوصفات وأكثرها طلبًا بين الأطفال والكبار، فالبسكويت من وجبات التسالي الشهية البسيطة التي يمكن تناولها في كل وقت سواء في وجبات الإفطار أو العشاء أو اللانش بوكس المدرسي وأيضًا يمكن تناوله بكل سهولة بين الوجبات في حالة الشعور بالجوع وعدم الرغبة في تناول أكلات بها سعرات حرارية عالية، نظرًا لأنه من السهل تحضيره وإعداده في المنزل.

يمكن القيام بتحضير وإعداد بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل ثم حفظه في برطمانات محكمة الغلق ووضعها في المطبخ لكي يسحب منها الأطفال طوال الوقت بدلًا من تناول الحلوى التي تحتوي على الكثير من السكريات، لأنه من الممكن أن يتم صنع البسكويت باستخدام الدقيق البني أو دقيق الشوفان وذلك ليكون مناسب أيضًا لمتبعي الحميات الغذائية، دون خوفًا من زيادة نسبة السعرات الحرارية، وأهم ما يميز بسكويت الشاي أنه من السهل القيام باعداده بتكلفة قليلة بداخل المنزل بدلًا من شراؤه من الخارج.

بسكويت الشاي الاقتصادي بالخلاط

يعرف البسكويت بأنه أشهر أنواع الحلويات والمأكولات التي يتناولها الكبار والصغار بلا استثناء، حيث تتعدد أنواعه ما بين بسكويت بالشوكولاتة أو الكريمة وأيضًا بسكويت الشاي السادة الذي يصلح لتناوله مع كوب من المشروبات الدافئة أو الباردة كوجبة شهية بسيطة، فهو خفيف على المعدة ولا يحتاج لوقت كبير لهضمه، ويمكن تقديمه للطفل طوال اليوم بدون أي قلق.

ويمكن تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي ببساطة في الخلاط بإحضار المكونات التالية :

2 كوب دقيق أبيض.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر.

معلقة من الزبدة.

معلقة من الفانيليا.

نصف كوب زيت نباتي.

معلقة من الزبادي.

نصف معلقة من البيكنج بودر.

معلقة من الكاكاو.

خطوات تحضير البسكويت