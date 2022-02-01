طريقة عمل ترافيل الشوكولاتة اللذيذ بمكونين اثنين فقط بمذاق رائع وشكل مميز وفريد

ترافيل الشوكولاتة ، من الوصفات سهلة التحضير واللذيذة كذلك والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها تتميز كذلك بشكل فريد ومميز.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ترافيل الشوكولاتة.

مكونات ترافيل الشوكولاتة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الحليب المحلى المكثف.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ترافيل الشوكولاتة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع الحليب المحلى المكثف في إناء ونضيف إليه الكاكاو بالتدريج على ثلاث مراحل.

وبعدما يتم إضافة جميع كمية الكاكاو نقوم بعجن الخليط جيدا حتي يأخذ القوام المتماسك الأملس.

ثم نقوم بعد ذلك بفرد الترافل في صينية بها ورق زبدة من كل الجهات بمقاس مناسب حتي يصبح سمك الترافل بمقاس ٢.٥سم.

بعد ذلك نقوم بإدخال الترافل في الثلاجة لمدة ساعتين.

وبعد مرور الساعتين نقوم برش الكاكاو على الترافل من جميع الجهات.

ثم نقوم بتقطيع قطعة الترافل إلى مربعات متوسطة الحجم.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تشكيله بأشكال دائرية أو بحسب الرغبة.

طريقة عمل الحليب المحلى المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: