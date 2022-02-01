أقوي كيراتين بملعقة نشا حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير في ساعتين فقط

يعد الشعر الخشن من أكثر الأشياء التي تزعج أغلبية الفتيات أو السيدات التي تعاني منه فهو قد يسبب لها أحيانا إحراج كبير وخجل وترغب في عدم خروجها من المنزل إلا بعد الحصول على الحل المناسب لعلاج هذه المشكلة، حيث أن الشعر الخشن فهو من أكبر المشاكل التي ممكن أن تواجه الشعر فهي المشكلة الوحيدة التي يصعب حلها لأن لا يمكن أن نستخدم أي شيء على الشعر بدون التأكد منه فمثلا.

قد نجد أغلبية الفتيات يستخدمون مكواة الشعر الكهربائية والسشوار لتنعيم الشعر الخشن والحصول علي شعر ناعم جدا ولكن هذه الأدوات يكون مفعولها مؤقت، وبجانب هذا أنها مضرة جدا علي صحة الشعر فهي تعمل على جفاف الشعر وتساقطه وتتسبب في خشونة الشعر بشكل ملحوظ، وغير ذلك نجد عدد آخر من الفتيات يستخدمون الكيراتين لتنعيم الشعر وهذا الذي يتم إستخدامه في مراكز التجميل ولكن الكيراتين يعتبر من أخطر الأشياء التي يمكن إستخدامها على الشعر.

فهو يدهوره بشكل كبير ولكن لتنعيم وفرد الشعر الخشن بطريقة آمنة وبسيطة ولا تكون مكلفة هي إستخدام وصفة طبيعية حيث أن هذه الوصفات لها القدرة في الحصول على شعر ناعم كالحرير، ومن أمثلة هذه الوصفات هي وصفة الزبادي مع عدد من المواد الطبيعية الآخري والذي يعد كل مكون بها مفيد جدا بالنسبة للشعر وتغذيته وحمايته من التلف والتدهور وتحميه أيضا من تعرضه للمشاكل التي يصعب حلها فيما بعد.

مكونات وصفة الزبادي لتنعيم الشعر الخشن

نصف كوب كبير من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي.

طريقة عمل وصفة الزبادي لتنعيم الشعر الخشن