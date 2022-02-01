نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماكينة.. هتلفي ورق العنب والكرنب بالكيس بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 3 كيلو بدون تعب في المقال التالي
لف ورق العنب والكرنب بالكيس من بين أسهل الخطوات ضمن الطريقة التي تيسر على كل ربة بيت للحصول على الملفوف من ورق الكرنب وورق العنب في أسرع وقت ممكن، وتعتبر تلك الطريقة من أهم طرق اللف لنوع الخضار الورقي والتي لا تحتاج إلى مزيد من الخطوات، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل خطوات سريعة من الممكن من خلالها لف المحشي بمنتهى السهولة وفي وقت قصير وقياسي تعد ربة المنزل أفضل وصفة محشي وبدون أي عناء أو إضاعة للوقت.
لف ورق العنب والكرنب بالكيس
تبحث مختلف ربات البيوت عن أهم الطرق التي من خلالها يكون من السهل أن يتم اللف السريع لورق العنب وورق الكرنب بوقت وجيز مع اتباع خطوات تحضيرية تجعل بة المنزل تقوم بعمل وصفة المحشي أكثر من مرة بالأسبوع، وهذا لأن الوصفة من الممكن أن تطلب من ربة المنزل حيث يفضل تناولها الكبار والصغار، وتعتبر أهم مميزات طريقة الكيس في لف الورق من نوعيه ورق العنب وورق الكرنب أنها طريقة سريعة جدا ومتاح لكل ربة بيت أن تعتمد عليها في اللف لأنواع الخضار الورقي وإليكم أبسط الخطوات والتي تمكن مختلف ربات البيوت من إنجاز طهي أكثر الوصفات والمأكولات الشعبية شيوعا وتلك الخطوات نذكرها فيما يأتي بالفقرة التالية:
خطوات للف ورق العنب والكرنب بالكيس
للف ورق العنب وورق الكرنب بالكيس، فالأمر يتطلب أن تقوم ربة المنزل باتباع الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى هي أن نقوم بغسل عدد كوبين من الأرز مع تصفيتهما واستعمال توابل ومعجون الصلصة، والشبت والبقدونس، مع الفرم لفصوص الثوم وإضافتها للخليط مع البصل وتقليب الخليط.
- إعداد الكمية المطوب حشوها ولفها من الورق التي تتطلب الحشو واللف.
- بعد سلق الورق يتم فرده على سطح مستوي.
- يوضع الكيس على السطح وفوقه الورق.
- يتم ملأ الورق بالحشوة بكمية قليلة.
- اللف لكل الورق المتوفر باستعمال الكيس.
- بعد استعمال الكيس ولف كل الورق تتم خطوة تسوية المحشي بالطريقة العادية بكل سهولة من خلال الفقرات السابقة.
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