خلطتي السحرية لعمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت نهائياً بطعم احلي من ماكدونالدز

البطاطس تعد نوع من بين أهم أنواع الخضار التي من الممكن أن يكون هناك اعتماد عليها للحصول على أفضل الوصفات التي من الممكن أن تكون وصفة صحية مثالية لقلي البطاطس ومن دون أن تكون متشربة لأي قطرة زيت، حيث أن الحرص على قلي البطاطس بالتحديد بطريقة صحية يعد من أهم ما يجب أن يتم بالمطبخ الخاص بالمنزل نظرا لأن وصفة البطاطس المقلية تعد مطلوبة من قبل الأطفال بشكل كبير ولا بد من أن نقدمها لهم وتكون صحية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة، ومكوناتها الأساسية والطريقة التي تيسر من قلي البطاطس قلي صحي آمن على الجسم.

مقادير البطاطس المقلية

إليك أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن لمختلف ربات البيوت أن تقمن بعمل البطاطس المقلية من خلال عدد من الخطوات والتي من أبرزها أن يتم تحضير عدد المكونات التي تساعد ربة المنزل على تحضير البطاطس المقلية الصحية وبطريقة آمنة ومن دون استعمال الزيوت المهدرجة، ومن خلال ما يأتي عرض المكونات، البطاطس المقلية من الممكن أن نقوم بتحضيرها من خلال استخدام مكونات بسطة تعمل على إكساب البطاطس أفضل طعم، وبدون زيت نهائيا، ومكونات البطاطس المقلية ما يلي:

كيلو من البطاطس المقطعة لأصابع.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من البقسماط.

ملح يكون حسب الرغبة.

ربع ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة من الشطة.

بهارات مشكلة.

طريقة اتحضير البطاطس المقلية

من الممكن أن يتم تحضير وصفة مميزة من البطاطس المقلية وهذا من خلال استعمال المكونات السابقة واتباع خطوات بسيطة تيسر من تحضير الأصابع المقلية الصحية من البطاطس والتي تحضر كما يلي.