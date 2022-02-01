القرص الطرية الفلاحي بخطوات سهلة وبسيطة، تعتبر القرص من ضمن المعجنات المفضلة عند الكثيرُ من الناس، فهي تعتبر من المعجنات المصرية ذو الطعم اللذيذ، كما البعض يعتبر طبق القرص من وجبات الفطور أو العشاء بجانب كوب الشاي او فنجان القهوة، وتعتبر طريقة عمل القرص من طرق سهلة الإعداد، كما أن مكوناتها بسيطة وغير مُكلفة، ويعتمد نجاح عمل القرص هو الإلتزام بالمقادير والعناية باختيار نوع الطحين “الدقيق”.

مكونات عمل القرص الطرية

ثلاثة أكواب من الطحين”الدقيق” المنخول جيداً

معلقتين كبيرتان من القشطة البلدي

كوب إلا ربع من الزبدة او السمنة مع الزيت بدرجة حرارة الغرفة

معلقتين كبيرتان من السكر

ربع معلقة صغيرة من الملح

كوب من اللبن الدافئ

معلقة كبيرة من الخل

كوب من السمسم او الحبة السوداء “حبة البركة” المحمص.

طريقة تحضير القرص الطرية

نذوب معلقة الخميرة في موب ماء دافئ مع معلقة كبيرة من السكر، ثم نترك الخميرة تتفاعل

وفي إناء واسع نضع الدقيق مع رشه الملح والسكر معلقة الخل، حيث يعتبر الخل محسن طبيعي للمعجنات

ثم نضع السمن بالزيت ونقوم بعجن الدقيق مع السمن حتى تشبه حبيبات الرمل

وبعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة والحليب تدريجياً، وأخيراً نقوم بإضافة القشطة

ونقوم بتشكيل العجينة، ونترك العجينة للتخمير مدة لا تقل عن نصف ساعة في فصل الصيف وساعة كاملة في فصل الشتاء

ثم نقوم بتقطيع العجينة وتشكيلها على هيئة قرص وتركها للتخمير مرة أخرى لمدة عشرة دقائق

نقوم بدهن وش القرص باللبن ونضع السمسم او حبه البركة او الينسون “حسب الرغبة”

وأخيراً نقوم بتسخين الفرن، عند درجة حرارة 180 درجة، ونضعها داخل الفرن مدة عشر دقائق وعند تكتسب اللون الذهبي نقوم إخراجها ورشها بقطرات قليلة من الماء، بهدف أن تكون طرية، ويلزم تغطيتها بقطعة من القماش النظيفة.

تختلف حشوات القرص، فهناك من يقوم حشواها بالمكسرات أو بالعجوة أو الشيكولاتة أو بالجبن سوء الكيري أو البيضاء أو الموتزاريلا مع شرائح الزيتون وخلافه، ويلزم على من يتبع حمية غذائية ان يتواخي الحذر عند تناول القرص لارتفاع سعراتها الحرارية.