اعملي المايونيز بدون بيض بخطوات سهلة والطعم مثل الجاهز

طريقة عمل المايونيز بدون بيض، تريد كل أم أن تقوم بتحضير اشهى الصلصات بجانب الأطباق السريعة، خاصة البطاطس المقلية، والشاورما، لكي تسعد عائلتها، ومن أشهر هذه الصلصات هو المايونيز، لأنه يضيف نكهة مميزة للأكلات، ولكن الاطفال يحبونه بدون بيض، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل المايونيز بدون بيض.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

المكونات

٧٥ جرام لبن زبادي.

نصف ملعقة كبيرة خل أبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

١٢٠ جرام زيت زيتون.

طريقة تحضير المايونيز بدون بيض

اسكبي لبن الزبادي في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه الخل، والملح، ثم امزجي المكونات جيدا لمدة سبع دقائق. ضيفي زيت الزيتون إلى خليط لبن الزبادي، ثم اخفقي المكونات لمدة كافية، حتى يتكون خليط متجانس وكريمي. اسكبي خليط لبن الزبادي في وعاء زجاجي، حتى يصبح مايونيز لبن الزبادي جاهز للتقديم.

طريقة عمل المايونيز بالجبن

المكونات

ربع كوب كبير من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

قطعة كبيرة من الجبن المثلثات.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

١٠ جرام فلفل أسود.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

طريقة تحضير المايونيز بالجبن

اسكبي زيت الذرة في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه الملح، والحليب، والفلفل الأسود، ثم اخفقي المكونات لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك ضيفي الخل، والجبن إلى خليط الحليب، ثم اخفقي المكونات حتى يتكون خليط متجانس وكريمي.

ضعي خليط اللبن في وعاء زجاجي، حتى يصبح مايونيز الجبن جاهز للتقديم.

طريقة عمل المايونيز بالخردل

المكونات

١٣٠ جرام زيت ذرة.

كأس صغير من الحليب.

ربع ملعقة كبيرة ملح ناعم.

٧ جرام من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الخردل.

ملعقة صغيرة من خل الطعام.

طريقة تحضير المايونيز بالخردل