تناولي حلويات من دون زيادة بالوزن… كرات جوز الهند بالشوفان لأصحاب الدايت والرجيم

حلوى شوفان بجوز الهند سناك رائع لأصحاب الدايت والرجيم، المأكولات بالشوفان تعد من أفضل المأكولات الصحية سواء كانت أصناف حلوة أو حادقة، وفي برد الشتاء تزيد الرغبة في تناول الطعام وخاصة الحلويات ويرجع ذلك إلى أن الجسم يرغب في حرق المزيد من المأكولات لكي يعطي الجسم طاقة لتدفئة خاصة في البرد القارص بفصل الشتاء، لذا عند شعورك بالجوع أو رغبتك في تناول الحلويات فيمكنك تناول الشوفان للشعور بالشبع وإدخاله في الكثير من وصفات الحلويات مثل كرات شوفان مع جوز الهند التي تشعرك بالشبع وأيضا تكون عامل في ارتفاع الحرق للجسم وانتظام السكر بالدم مع عدم ارتفاع الأنسولين والشعور بالشبع لفترة طويلة ويمكن تناول كرات جوز الهند بالشوفان في ساعات الليل ايضا لكن مع الحرص على عدم الإكثار منها، وسنعد معكم كرات شوفان مع شوكولاته صحية وكاكاو تمدك بالطاقة.

حلوى كرات جوز الهند بالشوفان للدايت

كوب من دقيق الشوفان المطحون ناعم. كوب من الحليب البودرة. كوب سكر دايت ناعم أو ربع كوب عسل ابيض. كوب من قشطة. جوز هند للتغليف الخارجي.

تحضير كرات جوز الهند حلويات الشوفان

يحمص دقيق الشوفان قليلا في مقلاه على نار هادئة مع تقليب مستمر حتى يأخذ لون غامق قليلا.

يوضع الشوفان مع حليب البودرة على النار قليلا ثم يصب في وعاء ويضاف عليه السكر أو العسل مع القشطة.

تعجن مكونات معا جيدا حتى تمتزج مع بعضها اصنعي منها كرات متوسطة الحجم وضعيها في جوز الهند وقلبيهم معا حتى تغطى وتقدم.

كرات جوز الهند بالشوفان وشوكولاته

نصف كوب من زبدة الفول سوداني. كوب من الشوفان المطحون. 2/3 كوب جوز هند مبشور. 1/2 كوب من رقائق شوكولاته دارك. 1/3 كوب عسل أبيض. ملعقة كبيرة بذور شيا. ملعقة كبيرة بذر كتان مطحون. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تحضير كرات شوفان بجوز الهند وشوكولاته

لصنع كرات شوفان ضعي جوز الهند مع زبدة الفول سوداني في وعاء عميق ويضاف عليهم الشوفان وتقلب معا المكونات.

ثم يضاف عليهم بذور الشيا مع العسل والشوكولاته الشيبس الدراك مع الفانيليا وتخلط مكونات مع بعضها.

ثم شكلي المزيج على شكل كرات وترص على ورق زبدة وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك مع بعضها.

تدخل الثلاجة لمدة ساعة ثم تخرج وتوضع على أعواد خشبية وتقدم للأطفال لتجذبهم لتناولها أو تقدم في طبق تقديم كرات جوز الهند.

كرات شوفان بجوز الهند وشوكولاته

لعمل حلى شوفان مع الشوكولاته لابد من أن تكون شوكولاته دايت نوتيلا التي تصنع من سكر دايت والانتباه لعدم الإفراط في تناول كرات شوكولاته حتى لا توقف حرق الدهون بالجسم وتناول الحلويات التي ترغبون بها من دون زيادة في الوزن.

مقادير كرات شوفان بالنوتيلا

نحتاج إلى كوب من الشوفان صحيح الحبة. كوب من الحليب البودرة. نصف كوب سكر دايت ناعم. كوب جوز هند ناعم. عبوة من القشطة 170 جرام. كوب من نوتيلا الدايت.

تحضير كرات شوفان بجوز الهند بالنوتيلا دايت

نضع جوز الهند المبشور مع الحليب وتوضع في مقلاة ساخنة وتقلب حتى يأخذ الحليب لون ذهبي وتغلق الحرارة حتى تبرد قليلا.

ثم يضاف عليها السكر دايت أو ربع كوب من العسل الأبيض مع القشطة وتعجن مكونات مع بعضها.

ثم تعجن المكونات مع بعضها البعض جيدا ويشكل عجينة جوز الهند على شكل كرات وترص على ورق زبدة وتدخل ثلاجة تبرد.

ثم تدهن كرات الشوفان بالشوكولاته نوتيلا دايت ويرش عليها مكسرات مجروشة لتزيد من طعم كرات شوفان. .

طريقة كرات جوز الهند بالمكسرات والشوفان

نحتاج إلى عدد 2 كوب من شوفان الحبة الكاملة. كوب من جوز الهند المبشور. ربع ملعقة صغيرة من حبهان مطحون. كوب من القشطة. نصف كوب من حليب مكثف محلى. كوب من مكسرات مجروشة مطحونة.

خطوات تحضير كرات جوز هند بالشوفان والمكسرات الفاخرة