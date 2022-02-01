نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة عمل الحواوشي في المنزل زي المحلات وبتكاليف بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون حول طريقة عمل الحواوشي في المنزل بأقل التكاليف، وخاصة لكون البعض يخشى تناول تلك الوجبات التي تحتوي على اللحوم من خارج البيت، في ظل تحذيرات الأطباء والمنظمات الصحية من خطورة تناول اللحوم من الباعة الجائلين، ولهذا كان من الضروري الحديث حول طريقة عمل الحواوشي في البيت لتتمكن كل ربات البيوت من صناعة أفضل خلطة للحواوشي داخل المنزل دون الحاجة لشراءها من المحال والمطاعم التجارية.

طريقة عمل الحواوشي في المنزل

قبل الحديث عن خطوات صناعة وجبة الحواوشي داخل البيت، دعنا في البداية نتطرق للحديث عن المكونات التي تستخدم في تحضير اللحمة وتدبيلها، والتي جاءت على هذا النحو التالي:

زيت

ملح

فلفل أسود

عيش بلدي صغير.

ربع كوب بهارات حواوشي

نصف كوب بقدونس مفروم.

كيلو لحمة مفرومة.

2 فصوص ثوم مفروم.

نصف كوب فلفل رومي مفروم.

طماطم مفرومة.

نصف كوب بصل مفروم مصفي.

سر نجاح طريقة عمل الحواوشي

يكشف خبراء المطبخ العربي عن واحد من أهم أسرار عمل الحواوشي داخل البيت، وهو تقليل كمية الزيوت والدهون التي تستخدم أثناء عملية التبديل، ومحاولة استخدام الفحم في تسوية رغيف الحواوشي، وهو ما يجعل تلك الوجبة تبدو صحية بشكل أفضل.

وقد جاءت خطوات طريقة عمل الحواوشي في المنزل على هذا النحو التالي:

في البداية قم بتجهيز وتدبيل اللحمة.

أضف الثلوم والملح إلى الفلفل الأسود والزيت، وبهارات الحواوشي إلى اللحمة.

ومن ثم أضف الطماطم المفرومة والبقدونيش إلى الخليط وبعد ذلك قم بالتقليب بشكل جيد.

قم بحشو كل هذه المكونات داخل رغيف عيش بلدي مفتوح ويفضل بأن يكون طازج.

أفضل قطرات قليلة من الزيت من أجل تسوية الحواوشي.

قم بتقليب رغيف الحواوشي على الجانبين من أجل التأكد من حدوث التسوية بشكل كامل قدر الإمكان.

في بعض الأحيان ترغب ربة المنزل في عدم استخدام هذه الطريقة، وتفضل استخدام طريقة التسوية على اللحم، وهو أمر جيد للغاية ويعطي مذاق أفضل للحواوشي، وكذلك يجب التنويه على ضرورة استخدام بعض الصوص مثل “الطحينة” وكذلك بعض المقبلات مثل المخلل أثناء تقديم الحواوشي على السفرة.