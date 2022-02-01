وداعًا للأفران من اليوم حضروا باتيه الأفران بأسهل طريقة توريق عبقرية هش ومورق لازم تجربوه

يجب الإشارة أن الباتيه بالجنبة تعتبر من المخبوزات التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا ويرغبون دائما في تناولها على الإفطار، كما يجب أن نشير أن الباتيه بالجنبة يعتبر من المخبوزات التي يمكنكم تحضيرها في وقت قليل للغاية حيث تفضل جميع ربات البيوت من تحضير هذا النوع من المخبوزات دائما في المنزل حتى يتم وضعها في الإفطار بجانب العديد من الأطعمة المختلفة كما يمكنكم وضعها في لانش بوكس الخاص بالأطفال عند الذهاب إلى المدرسة كما يمكنكم تناولها مع كوب من الشاي أو كوب من الحليب الساخن أو كوب من القهوة تابعوا معنا طريقة التحضير

طريقة عمل الباتيه المورق

يمكنكم إعداد الباتيه المورق بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

كيس خميرة جافة.

ملعقة سكر كبيرة.

نصف كوب ماء دافئ.

كوبين دقيق (طحين).

عدد 2 بيضة.

ملعقة من لبن باودر.

ملح وفلفل أسود.

كيس فانيليا.

خل.

ورق زبدة (ورق خبز).

جبنه وزيتون أو أي حشو نريده، نايلون شفاف.

تحضير الباتيه المورق بالجنبة

من المخبوزات السهلة بشكل كبير للغاية في التحضير حيث يمكنكم إعداد الباتيه بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: