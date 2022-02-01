نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا للأفران من اليوم حضروا باتيه الأفران بأسهل طريقة توريق عبقرية هش ومورق لازم تجربوه في المقال التالي
يجب الإشارة أن الباتيه بالجنبة تعتبر من المخبوزات التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا ويرغبون دائما في تناولها على الإفطار، كما يجب أن نشير أن الباتيه بالجنبة يعتبر من المخبوزات التي يمكنكم تحضيرها في وقت قليل للغاية حيث تفضل جميع ربات البيوت من تحضير هذا النوع من المخبوزات دائما في المنزل حتى يتم وضعها في الإفطار بجانب العديد من الأطعمة المختلفة كما يمكنكم وضعها في لانش بوكس الخاص بالأطفال عند الذهاب إلى المدرسة كما يمكنكم تناولها مع كوب من الشاي أو كوب من الحليب الساخن أو كوب من القهوة تابعوا معنا طريقة التحضير
طريقة عمل الباتيه المورق
يمكنكم إعداد الباتيه المورق بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:
- كيس خميرة جافة.
- ملعقة سكر كبيرة.
- نصف كوب ماء دافئ.
- كوبين دقيق (طحين).
- عدد 2 بيضة.
- ملعقة من لبن باودر.
- ملح وفلفل أسود.
- كيس فانيليا.
- خل.
- ورق زبدة (ورق خبز).
- جبنه وزيتون أو أي حشو نريده، نايلون شفاف.
تحضير الباتيه المورق بالجنبة
من المخبوزات السهلة بشكل كبير للغاية في التحضير حيث يمكنكم إعداد الباتيه بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- في وعاء عميق يتم وضع الخميرة وملعقة كبيرة من السكر ونصف كوب من الماء الدافئ ثم يتم تقليب جميع المحتويات بشكل جيد ثم يتم وضع نصف كوب من الدقيق بعد ذلك.
- ثم يتم خلط جميع المكونات بالتساوييتم تغطية الوعاء بالنايلون الشفاف.
- ثم يتم تسخين الفرن ونقوم بوضع الوعاء المعطي في الفرن لمدة ١٥ دقيقة كاملة
- أو يمكنكم ترك العجينة تختمر في مكان لمدة ١٥ دقيقة كاملة دون دخولها إلى الفرن.
- ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من اللبن المجفف ثم يتم وضع كيس من الفانيليا ويتم وضع ملعقة كبيرة من الخل ثم
- يتم خلط جميع المكونات مع بعضها مرة ايضا ثم يتم وضع نصف كوب من الدقيق أثناء عملية العجن ثم يتم
- تغطية العجين بالنايلون ثم يتم وضعها في الداخل لمدة ٣٥ دقيقة.
- ثم يتم وضع العجينة على الطاولة ونفردها ونقوم بالحشو حسب الرغبة .
- ثم يتم وضعها في صينية ويتم إدخالها إلى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى يصبح ذات لون ذهبي.
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