نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الحمل وموعد الولادة وتوقعات جنس الجنين 2022 معلومات مهمه لكل حامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة الحمل وموعد الولادة وتوقعات جنس الجنين 2022 تعتبر حاسبة الحمل والولادة وجنس الجنين من الأمور التي تهم كل أم وخاصة المرأة التي رزقها الله بأول جنين لها، ففي مرحلة الحمل والولادة تحب أن تحسب اليوم بيومه وكم يوم بقى وكم يوم مرّ حتى ترى ابنها، وهذه المواضيع قد تعرفينها من خلال طبيبك الخاص ولكن يمكنك تحديدها ومعرفتها يومًا بيوم من خلال ما سنوضحه في مقالنا اليوم، حيث أن الوسيلة التي سنقدمها لك لحساب الأيام التي تريدينها هي من أسهل الوسائل وتعطيك النتيجة والأيام بشكل دقيق.

حاسبة الحمل وموعد الولادة وتوقعات جنس الجنين 2022

يمكنك احتساب عدد أيام الحمل والأيام المتبقية على الولادة وتحديد جنس مولودك عبر النقاط التالية:-

فترة الحمل تبلغ تسعة أشهر أي أربعين أسبوعًا وأحيانًا تقل وأحيانًا تزيد فهي تختلف من مرأة لأخرى وتعتبر فترة الحمل هي من الفترات التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مراحل تتمثل فيما يلي:-

1. المرحلة الأولى: هي مرحلة الثلاثة شهور الأولى من الحمل والتي تبدأ من الأسبوع الأولى للحمل حتى الأسبوع الثالث عشر منه.

2. المرحلة الثانية: تبدأ هذه الفترة من نهاية الشهر الثالث عشر وبداية الشهر الرابع عشر وتنتهي عند الأسبوع السادس والعشرين.

3. المرحلة الثالثة: فهذه المرحلة تبدأ من الأسبوع السادس والعشرين حتى بداية الأسبوع الأربعين وقد تكون حتى نهايته.

طرق احتساب أيام الحمل والولادة المتبقية

هناك أكثر من طريقة لاحتساب هذه الأيام وسنبدأ بحسابها من خلال موعد الدورة الشهرية كالآتي:-

ابدئي بإدخال موعد آخر دورة شهرية لك يومًا وشهرًا وسنةً.

يظهر لك بعد ذلك عدة خانات منها خانة ميعاد تحليل الحمل وتاريخ الإخصاب وحساب الحمل والتاريخ الخاص بمراحل الحمل الثلاثة من بدايتها حتى نهيتها وأخيرًا تاريخ ميعاد الولادة المتوقع.

حساب تاريخ الحمل وجنس الجنين والولادة الهجري والميلادي