نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مخلل المحلات.. ملعقة واحدة ضعيها على الخيار المخلل هيبقي مشطشط ومقرمش لحد اخر واحدة في المقال التالي
مخلل خيار واحد أبرز انواع المحلات التي يحب الناس تناولها لأنها خفيفة ولذيذة في نفس الوقت ويمكن الحصول عليها بسهولة ويتم إعداد هذه المخللات وإضافتها إلى الوجبات السريعة ووجبات البرجر ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا المخلل في المنزل والخطوات التي يحتاج إليها حتى يكون له نفس الطعم وفي نفس الوقت يكون لذيذ وله قوام هش وسنتحدث أيضا عن المكونات التي يحتاج إليها حتى يكون جاهز ولا هو نفس طعم محلل المطاعم الذي يكون لذيذ مختلف.
طريقة عمل مخلل خيار السريع في البيت
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد مخلل خيار حتى يكون جاهز التقديم أنا أتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد هذا المخلص وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات وهذه المكونات هي:
- 1\2 كيلو من الخيار الذي يكون له حبة طويلة وحجمها صغير.
- ملعقتين من الملح
- ¼ كوب من الخل
- ملعقة من عصير الليمون
- بعض من فصوص الثوم المفروم.
طريقة عمل مخلل خيار السريع في البيت
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم منها للإعداد الخيار المخلل في المنزل وهذه الطريقة هي:
- أولا نحضر الخيار المناسب لابد أن يكون الخيار في حالة جيدة بعد ذلك يتم تقطيع الخيار إلى شرائح صغيرة إذا كان حجم الخيار كبير أما إذا كان الخيا من الحبة الطويلة نقوم بعمل فتحة صغيرة بشكل طولي داخل الخيار حتى يدخل الملح من خلالها.
- بعد ذلك نحضر حبات الخيار نضع حبات الخيار داخل برطمان من الزجاج ونضع عليها كمية كبيرة من الماء.
- بعد ذلك نضيف إليها الملح والخل والليمون وباقي المكونات التي نحتاج إليها ثم نضع كمية كبيرة من الماء حتى يصل الماء إلى نهاية البرطمان ويغطي الخيار تمامًا.
- بعد ذلك نضع برطمان الزجاج داخل الثلاجة لمدة يومين تقريبا حتى ينضج الخيار ويكون جاهز لتقديمه مع كافة انواع الطعام.
- يمكن تغيير الماء الموجود على الخيار عندما نقوم بتخزين الخيار لفترة طويلة.
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