سر مخلل المحلات.. ملعقة واحدة ضعيها على الخيار المخلل هيبقي مشطشط ومقرمش لحد اخر واحدة

مخلل خيار واحد أبرز انواع المحلات التي يحب الناس تناولها ‏لأنها خفيفة ولذيذة في نفس الوقت ويمكن الحصول عليها بسهولة ويتم إعداد هذه المخللات‏ ‏وإضافتها إلى الوجبات السريعة‏ ‏ووجبات البرجر ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا المخلل في المنزل والخطوات التي يحتاج إليها حتى يكون له نفس الطعم وفي نفس الوقت يكون لذيذ وله قوام هش ‏وسنتحدث أيضا ‏عن ‏المكونات التي يحتاج إليها حتى يكون جاهز ولا هو نفس طعم محلل المطاعم الذي يكون لذيذ مختلف.

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طريقة عمل مخلل خيار السريع في البيت

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد مخلل خيار حتى يكون جاهز التقديم أنا أتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد هذا المخلص وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات وهذه المكونات هي:

1\2‬ كيلو من الخيار الذي يكون له حبة طويلة وحجمها صغير.‬

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‏ ملعقتين من الملح

¼ كوب من الخل

ملعقة من عصير الليمون

بعض من فصوص الثوم المفروم.

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طريقة عمل مخلل خيار السريع في البيت

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم منها للإعداد الخيار المخلل في المنزل وهذه الطريقة هي:

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