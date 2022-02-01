بمقادير إقتصادية حضري كيكة الزبادي الهشة الخفيفة في الخلاط ناجحة من أول مرة والسر في ملعقة هنضيفها للدقيق

كيكة الزبادي من المخبوزات اللذيذة والحلويات التي يتم اعدادها في المنزل بطريقة سهلة وهي مكونات موجودة لدينا ولا تختلف كثيرا عن طريقة إعداد الكيكة العاديه ولكن يكون الزبادي طعم مختلف ومميز داخل الكيك وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كيكة الزبادي والاسرار التي يتم عملها في كيكة الزبادي حتى يكون لها طعم مختلف المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كيكة الزبادي في المنزل ‏ويتميز الكيك انه سريع التحضير ولا يستهلك الكثير من الوقت ولا يستهلك الكثير من المكونات كما أنه تكلفة المكونات تكون تكلفة اقتصادية ولا يحتاج إلى مهارة في العمل لأن خطواتها أيضا بسيطة.

مكونات ‏طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط الهشة الخفيفة

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مكونات كيكة الزبادي تشبه كثيرا مكونات الكيكة العاديه ولكن يتم اضافة الزبادي حتى يحافظ على قوام الكيك ويعطي طعم وشكل المميزة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كيكة الزبادي وهذه المكونات هي:

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كيس من الباكنج باودر.

½ كوب كبير من الزيت.

علبة من الزبادي.

رشة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

ثلاث بيضات كوبين من الدقيق.

رشة من الملح.

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طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط الهشة الخفيفة

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فيما يلي طريقة طريقة إعداد كيكة الزبادي بالتفصيل وطريقة العمل:

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