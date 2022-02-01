بملعقة من النشا حضري أقوى كرياتين لفرد الشعر في المنزل وشاهدي النتيجة في خلال أسبوع

بحث العديد من السيدات عن طريقه لفرد الشعر في المنزل بكل سهولة دون أن يعانوا من الذهاب إلى أماكن التجميل البعيدة والتي تتطلب منهم الكثير من الأموال من أجل عمل وصفات لزيادة إنبات الشعر في فترة قصيرة، ومن هذه الطرق الكرياتين الصناعي الذي يجعل شعر السيدة ناعم وحرير، سنوضح لكم طريقة أقوى كرياتين لفرد الشعر ببذور الكتان والنشا، حيث يعاني الكثير من خشونة الشعر، لذلك نقدم وصفة الكرياتين والذي يساعد على فرد الشعر من خلال وصفات طبيعية رائعة لا تؤثر بشكل سلبي على الشعر بل تقوم بتغذية الشعر على عكس المواد الكيمائية التي تؤثر بالسلب على الشعر وتؤدي إلى تضرره وسنوضح لكم طريقة تحضير الخلطة خطوة بخطوة.

أقوى كرياتين لفرد الشعر

لكي تصبحي سيدتي فائقة الجمال لا بد من العناية الشديدة بشعرك بتكوني في أجمل حالاتك، لذلك نقدم إليكم أبرز المكونات التي تساعدك في صنع هذه الوصفة السحرية وهي:

كوب بذور الكتان.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة زيت جوز الهند.

إضافة الماء إلى هذا الخليط.

طريقة تحضير الكرياتين لفرد الشعر

نقدم إليكم أفضل طريقة عمل الكرياتين في منزلك بدون تكاليف مرتفعة، كل ما عليك سيدتي اتباع الخطوات الآتية: