أسرار عمل بصل الكشري في البيت مثل المطاعم والصلصة الحمراء

يعد الكشري من الأطباق الشهيرة والرائجة في منطقة الوطن العربي، وهو أكلة مصرية تحتوي على مكونات بسيطة ومغذية هي الأرز والمكرونة والحمص والبصل والصلصة، ويعد من أحد الأكلات الشعبية التي يعتمد عليها المصريين بشكل كبير في نظامهم الغذائي نظراً لمكوناته غير المكلفة وسرعة تحضيره، وتعتبر شرائح البصل المقلية من أهم المكونات التي تدخل في إعداد طبق الكشري ولهذا يتم تحضيرها بطريقة خاصة حتى تضفي المذاق الرائع على الكشري، وفيما يلي من سطور سوف نستعرض لكم أفضل طريقة لإعداده في المنزل حتى تعم الفائدة وتستفيد جميع السيدات اللاتي يعشقن الطعام ويرغبن دوماً في التعرف على أشهى وأجمل وصفات الطعام.

طريقة عمل بصل الكشري

يكمن نجاح وصفة طبق الكشري في طريقة تجهيز مكوناته والتي يتم تجهيز كل واحدة فيهم على حدة ولهذا يجب الحرص على تنفيذ خطوات طريقة عمل الكشري بشكل صحيح لتخرج مثل التي يتم اعدادها في المطاعم ومحلات الطعام.

المكونات

ملعقة واحدة دقيق.

بصلتين.

كوبين من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة نشا.

طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش

في البدء قومي بتقشير البصل وقطعيه على شكل شرائح ثم افصليها عن بعضها.

اخلطي النشا مع الدقيق في وعاء مسطح ثم قومي بتقليب حلقات البصل فيها.

افرغي الزيت النباتي في وعاء التحمير وضعيه على نار متوسطة واتركيها حتى يسخن ثم قومي بتحمير شرائح البصل فيه.

انتظري حتى تكتسب شرائح البصل اللون الذهبي ثم اخرجيها وضعيها على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت الزائد ثم أضيفيه إلى طبق الكشري.

مكونات عمل الصلصة الحمراء للكشري

وفيما يلي نقدم لكم طريقة اعداد الصلصة الحمراء للكشري في البيت وذلك بتطبيق الخطوات التالية.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأسود.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

أربعة فصوص مفرومة من الثوم.

عدد أربعة ثمرات من الطماطم المقطعة إلى شرائح.

طريقة التحضير