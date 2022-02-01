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عمر شويل - جدة طريقة عمل برجر الدجاج الاقتصادي في المنزل بطريقة اشهر المحلات - ثقفني
طريقة عمل برجر الدجاج، يعد برجر الدجاج من الوجبات السريعه المحبوبه لدى الجميع وخاصتآ الاطفال، يعتمد عليه الامهات كوجبة سهله فى تحضيرها ولا تحتاج الى وقت طول ولا مجهود، ويمكن تقديمة بأكثر من طريقة سهله لارضاء جميع الاذواق بالطعم المفضل لديهم، تفضل دائمآ الامهات تحضيراى نوع من اللحوم المصنعه فى المنزل لضمان جودة مكوناتها والحفاظ على صحة اولادها، لذالك اليوم نقدم طريقة برجر الدجاج بمكونات بسيطة وطريقة سهله.
طريقة عمل برجر الدجاج
المكونات
- نصف كيلو من صدور الدجاج المخليه.
- ٢بيضه.
- ٣فصوص من الثوم المهروس.
- بصلة متوسطة الحجم مبشورة.
- ملح وفلفل اسود وبهارات دجاج.
- نصف معلقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.
- كوب من البقسماط الناعم.
- زيت نباتى للتسويه.
للتقديم:
- شرائح طماطم.
- شرائح الجبنه حسب الرغبه.
- كاتشب.
- بطاطس مقلية.
طريقة التحضير
- فى وعاء المفرمه الكهربائيه نضع صدور الدجاج مع البصل ونقوم بفرمهم بشكل جيد حتى تصبح صدور الدجاج كالعجينة.
- تفرغ فى وعاء عميق ونضف اليها الملح والفلفل الاسود والزنجبيل والبهارات.
- نضع معلقة من البقسماط الناعم على الخليط ونقلب المكونات بشكل جيد حتى تتجانس تمامآ.
- تترك فى التلاجه لمدة ساعه.
- نأخذ الدجاج ويقطع على شكل كور متوسطة الحجم.
- نفرد كيس من اكياس الثلاجه على الرخامه ونضع عليه كورة من الدجاج ونضع علي الدجاج طبقة اخرى من الكيس ونضغط عليه حتى تفرد وتصبح على شكل دائرة.
- نكرر العملية حتى انتهاء الكمية الموجوده.
- نخفق البيض ونقوم بتحضير البقسماط على صينية مسطحه.
- نأخذ من قطع البرجر التى تم تحضيرها ونضعها فى البيض ثم بعد ذالك البقسماط المطحون ونضعها فى صينية جانبآ.
- نكرر العملية حتى ننتهى من البرجر الموجود.
- ندخل البرجر فى الثلاجة لمدة ساعه.
- يسخن الزيت فى طاسة غير لاصقه ونقوم بتحمير البرجر على الوجهين حتى نحصل على اللون الذهبى.
- يرفع على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.
- يقدم مع خبز الكيذر وشرائح الطماطم والكاتشب.
- نضف شرائح الجبنة حسب الرغبه.
- يقدم معه البطاطس المقلية الساخنه.
- طريقة اخرى لتسوية برجر الدجاج.
- نقوم بتشكيل خليط الدجاج على شكل دائرة ويترك فى الثلاجة لمدة ساعه.
- نضع قطع البرجر على شواية مدهونه بقليل من الزيت ويقلب على الوجهين حتى يأخذ اللون الذهبى.
- يرفع من النارويصبح جاهز للتقديم.
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