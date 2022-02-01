طريقة عمل برجر الدجاج الاقتصادي في المنزل بطريقة اشهر المحلات

طريقة عمل برجر الدجاج، يعد برجر الدجاج من الوجبات السريعه المحبوبه لدى الجميع وخاصتآ الاطفال، يعتمد عليه الامهات كوجبة سهله فى تحضيرها ولا تحتاج الى وقت طول ولا مجهود، ويمكن تقديمة بأكثر من طريقة سهله لارضاء جميع الاذواق بالطعم المفضل لديهم، تفضل دائمآ الامهات تحضيراى نوع من اللحوم المصنعه فى المنزل لضمان جودة مكوناتها والحفاظ على صحة اولادها، لذالك اليوم نقدم طريقة برجر الدجاج بمكونات بسيطة وطريقة سهله.

طريقة عمل برجر الدجاج

المكونات

نصف كيلو من صدور الدجاج المخليه.

٢بيضه.

٣فصوص من الثوم المهروس.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

ملح وفلفل اسود وبهارات دجاج.

نصف معلقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.

كوب من البقسماط الناعم.

زيت نباتى للتسويه.

للتقديم:

للتقديم: شرائح طماطم.

شرائح الجبنه حسب الرغبه.

كاتشب.

بطاطس مقلية.

طريقة التحضير