نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تتبيلة الحواوشي في المنزل بخلطة سرية مثل المطاعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل تتبيلة الحواوشي في المنزل بخلطة سرية مثل المطاعم - ثقفني
طريقة عمل تتبيلة الحواوشى، يعد الحواوشى من الاكلات الشعبية المعروفه والمفضلة لدى الجميع، وهو من الوجبات السهله والسريعه فى تحضيرها دائمآ الاولاد يفضلون شرائه من المطاعم حيث انه يتميز برائحته الشهيه ولكن الامهات تقوم بتحضيره فى المنزل لكى تضمن نظافته وجودة مكوناته، يقدم معه المخلل البلدى او سلطة الطحينة واليوم نقدم لكم طريقة عمل الحواوشى.
طريقة عمل تتبيلة الحواوشى
المكونات
- ١كيلو من اللحمة المفرومة.
- ربع كيلو من الليه.
- فلفل اخضر حامى حسب الرغبة.
- ٣ حبات من البصل كبيرالحجم.
- ملح وفلفل اسود وبهارات.مح
- نصف معلقة صغيرة من القرفه الناعمه.
- ٢معلقة كبيرة من الزيت.
الطريقة
- فى وعاء عميق نقوم ببشر البصل والفلفل.
- نضع اللحمة المفرومة مع البصل ونقلب جيدآ حتى يتجانس اللحمة مع البصل تمامآ.
- نضف اليهم الملح والفلفل الاسود والقرفه والبهارات ونخلط المكونات بشكل جيد.
- نترك الخليط يتماسك لمدة نصف ساعه.
- نقوم بحشو الخبز البلدى بكمية من اللحمة المفرومه.
- فى صينية مدهونه بقليل من الزيت نضع الحواوشى وندخله الفرن على درجة حرارة ٢٠٠.يقلب الحواوشى على الوجهين حتى يأخذ اللون الذهبى.
- نخرج الحواوشى من الفرن ونضعه على وعاء التقديم.
- يقدم الحواوشى مع البطاطس المقليه وسلطة الطحينة.
طريقة عمل عجينة خبز الحواوشى
المكونات
- ١كيلو من الدقيق الابيض.
- ماء دافئ للعجن حسب الحاجه.
- ذرة ملح.
- معلقة كبيرة من الخميرة الفوريه.
- ٢معلقة كبيرة من الحليب البودرة.
للوجه
- حبة البركه للتزيين.
- ٢بيضه.
- معلقة صغيرة من القهوه.
الطريقه
- فى وعاء العجان الكهربائى نضع الدقيق مع الحليب البودرة والملح والخميرة ونخلطهم جيدآ.
- نضف الماء تدريجيآ حتى نحصل على عجينه طرية.
- نقوم بتغطية العجين وتركه لمدة ساعه حتى يتخمر.
- نأخذ العجينة ونقوم بتقطعها الى كور متوسطة الحجم.
- نفرد العجينة ونقوم بحشوها باللحمة المفرومه ونغلق العجينه بشكل جيد.
- فى وعاء صغير نخفق البيض مع القهوه.
- ندهن الوجه بالبيض.
- نضف على الوجه القليل من حبة البركة.
- نضع العجينة فى صينية مدهونه بقليل من الزيت وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٦٠وتقلب على الوجهيين حتى يتم تسويتها جيدآ.
- تخرج من الفرن الى وعاء التقديم.
- يقدم ساخنآ مع المقبلات المفضلة لديكم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ