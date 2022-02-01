طريقة عمل تتبيلة الحواوشي في المنزل بخلطة سرية مثل المطاعم

طريقة عمل تتبيلة الحواوشى، يعد الحواوشى من الاكلات الشعبية المعروفه والمفضلة لدى الجميع، وهو من الوجبات السهله والسريعه فى تحضيرها دائمآ الاولاد يفضلون شرائه من المطاعم حيث انه يتميز برائحته الشهيه ولكن الامهات تقوم بتحضيره فى المنزل لكى تضمن نظافته وجودة مكوناته، يقدم معه المخلل البلدى او سلطة الطحينة واليوم نقدم لكم طريقة عمل الحواوشى.

طريقة عمل تتبيلة الحواوشى

المكونات

١كيلو من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو من الليه.

فلفل اخضر حامى حسب الرغبة.

٣ حبات من البصل كبيرالحجم.

ملح وفلفل اسود وبهارات.مح

نصف معلقة صغيرة من القرفه الناعمه.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

الطريقة

الطريقة فى وعاء عميق نقوم ببشر البصل والفلفل.

نضع اللحمة المفرومة مع البصل ونقلب جيدآ حتى يتجانس اللحمة مع البصل تمامآ.

نضف اليهم الملح والفلفل الاسود والقرفه والبهارات ونخلط المكونات بشكل جيد.

نترك الخليط يتماسك لمدة نصف ساعه.

نقوم بحشو الخبز البلدى بكمية من اللحمة المفرومه.

فى صينية مدهونه بقليل من الزيت نضع الحواوشى وندخله الفرن على درجة حرارة ٢٠٠.يقلب الحواوشى على الوجهين حتى يأخذ اللون الذهبى.

نخرج الحواوشى من الفرن ونضعه على وعاء التقديم.

يقدم الحواوشى مع البطاطس المقليه وسلطة الطحينة.

طريقة عمل عجينة خبز الحواوشى

المكونات