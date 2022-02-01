اصنعي بسبوسة الحلواني بالقشطة على اصولها بمقادير مرملة وطرية ألذ من المحلات

تعتبر البسبوسة بالقشطة من أنواع الحلويات الشرقية التي يعشقها كل الناس بلا إستثناء بما فيهم صغار السن حيث أنها تكون مميزة بمذاق لذيذ وشهي ولها قوام ناعم ورملي، ولكن ينصح دائما بالحرص جيدا عند تناول البسبوسة وذلك لأنها تحتوي علي نسبة عالية جدا من السكريات والدهون فالإسراف في تناولها قد يضر صحة بعض الأشخاص وخاصة الذين يعانون من مرض السكر أو الذين يعانون من زيادة في الوزن.

ومن الممكن أن يتم عمل العديد من أصناف الحلويات بإستخدام البسبوسة ومن ضمنها هي الكنافة بالبسبوسة وأصابع الجلاش بالبسبوسة وكاسات البسبوسة بالكريمة والفواكه وغيرهم، فكل هذه الوصفات تكون هي مكونها الأساسي ولكن عندما يتم عملها بالقشطة طعم جميل جدا ومختلف وطريقة تجهيزها سهلة وسريعة ويمكن تناولها في أي وقت من الأوقات.

مكونات البسبوسة بالقشطة

الحلويات لا غنى عنها في المنزل، فكل الاعمار تحبها من الصغير الى الكبير، ولكن نظرا لارتفاع اسعارها فمن الافضل اعدادها في المنزل، ومن اكثر الحلويات طلبا هي البسبوسة بالقشطة، وذلك نظرا لحلاوتها وسهولة مضغها وهضمها، ويمكن اعدادها في المنزل بكل سهولة ويسر وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، سنعرضها في مقالنا اليوم مكونات البسبوسة بالقشطة

نصف كيلو من دقيق السميد.

نصف كوب كبير من السكر.

كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة البلدي.

نصف كوب كبير من جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

كمية مناسبة من الحليب السائل للعجن.

كمية مناسبة من القشطة.

مكونات الشربات هي كوبان كبيران من الماء وكوبان كبيران من السكر ورشة من الفانيليا البودر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة