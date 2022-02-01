كوني أنيقة بشفايف وردية.. بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ساحرة بمكونات طبيعية 100%

العديد من الفتيات لا يستطيعون الاستغناء عن مستحضرات التجميل سواء الصناعية ويقومون ‏باستخدام هذه المستحضرات بشكل يومي ‏وبالطبع مع الوقت ومع استمرار استخدام هذه ‏المنتجات يكون هناك تأثير كبير على البشرة ويكون من الصعب التخلص من الأضرار الناتجة عن استخدام مستحضرات التجميل بشكل يومي وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها استخدام مستحضرات التجميل ‏ولكن من خلال إعداد مستحضرات تجميل طبيعية من مكونات طبيعية لا تسبب أي أضرار للبشرة وفي نفس الوقت تعطي شكلا جميلا للوجه من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الروج الطبيعي ‏باستخدم ملعقة واحدة من الفازلين.

مكونات عمل روج طبيعي

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يمكن إعداد الروج الطبيعي في المنزل باستخدام المكونات التي تساعد على ترطيب الشفاة واعطائها لونًا مميزًا ومختلفًا ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد روج طبيعي وفيما يلي مكونات إعداد هذا الروج وهذه المكونات هي:

ملعقة من الفازلين

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الكاكو حتى يكون لها لون مميز يمكن استخدام أحد ألوان ظل العيون لنحصل على ألوان أخرى.

أحد النكهات التي تعطي رائحة لروج الشفاة.

بملعقة فازلين عمل روج طبيعي

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد روج الشفاه بطريقة مميزة وهذه الطريقة هي:

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