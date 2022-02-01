نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني أنيقة بشفايف وردية.. بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ساحرة بمكونات طبيعية 100% في المقال التالي
العديد من الفتيات لا يستطيعون الاستغناء عن مستحضرات التجميل سواء الصناعية ويقومون باستخدام هذه المستحضرات بشكل يومي وبالطبع مع الوقت ومع استمرار استخدام هذه المنتجات يكون هناك تأثير كبير على البشرة ويكون من الصعب التخلص من الأضرار الناتجة عن استخدام مستحضرات التجميل بشكل يومي وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها استخدام مستحضرات التجميل ولكن من خلال إعداد مستحضرات تجميل طبيعية من مكونات طبيعية لا تسبب أي أضرار للبشرة وفي نفس الوقت تعطي شكلا جميلا للوجه من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الروج الطبيعي باستخدم ملعقة واحدة من الفازلين.
مكونات عمل روج طبيعي
يمكن إعداد الروج الطبيعي في المنزل باستخدام المكونات التي تساعد على ترطيب الشفاة واعطائها لونًا مميزًا ومختلفًا ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد روج طبيعي وفيما يلي مكونات إعداد هذا الروج وهذه المكونات هي:
- ملعقة من الفازلين
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من الكاكو حتى يكون لها لون مميز يمكن استخدام أحد ألوان ظل العيون لنحصل على ألوان أخرى.
- أحد النكهات التي تعطي رائحة لروج الشفاة.
بملعقة فازلين عمل روج طبيعي
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد روج الشفاه بطريقة مميزة وهذه الطريقة هي:
- يمكن استخدام احد علب المكياج القديمة فيه جمع كل المكونات التي نحتاج إليها.
- بعد ذلك يتم اضافة جميع المكونات وتحريكها جيدا حتى تماسك ثم يتم ترك هذه المكونات داخل علبة لمناسبه ووضعها في الثلاجة.
- بعد ذلك نقوم بإخراج العلبة من الثلاج ويمكن استخدامها بشكل طبيعي عند الخروج من المنزل يمكن استخدام هذا الروج يوميا دون أن يؤثر على شكل الشفاة.
- يمكن تغيير لون الشفاة بناء على اللون الذي نريد الحصول عليه وذلك باستخدام احد ألوان ظل العيون أو احد الألوان الطبيعية التي يتم استخراجها من الكاكاو او الكركدية او أي ملون طعام آخر.
- يعمل هذا الخليط على ترطيب الشفاة واعطائها لونًا رائعًا
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