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عمر شويل - جدة الطريقة الأسهل لعمل خبز الشوفان الصحي - ثقفني
خبز الشوفان الصحي الذي انتشر مؤخرا، و استخدامات الشوفان العديدة في المخبوزات و البسكوتات نظرا لقيمته الغذائية العالية وخاصة في الأكلات الصحية سواء في الدايت أو كنوع من الغذائي الصحي اليومي ، كما إنه يعزز من سهولة عملية الهضم حيث يحتوي علي الألياف والمعادن ،وأيضا يمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال اليوم ولا يسبب الإجهاد َوالكسل، لذلك أحضرنا لكم أنجح الطرق لعمل خبر الشوفان السهل التحضير لتناوله في أي وقت بجانب العديد من الوجبات والشوربات المختلفة.
الفوائد الغذائية لشوفان
مقادير خبز الشوفان الصحي بدون دقيق
- نص كيلو دقيق شوفان فيما يعادل 3 أكواب.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- نصف كوب حليب.
- كوب ماء دافئ.
- ملعقة صغيرة ملح.
طريقة عمل خبز الشوفان
- نقوم بوضع الخميرة في كوب الماء الدافئ مع رشه سكر حتى تتفاعل.
- أثناء انتظار الخميرة نقوم بنخل دقيق الشوفان لتخلل الهواء به.
- نقوم بإضافة الخميرة والماء إلى دقيق الشوفان في وعاء العجن ثم إضافة اللبن والملح والعجن جيدا.
- نترك العجين في مكان دافئ أو فرن البوتاجاز بعد تسخينه لربع ساعة و إطفاءه ووضع إناء العجين داخله لسرعة التخمير حتى يتضاعف حجمه.
- ثم نقوم بتشكيل العجين لكور متساوية الحجم حسب الرغبة وفردها لتكون في حجم رغيف العيش العادي ، ومن الممكن إضافة حبة البركة والتزين بها علي الخبز من أعلي ،أو يمكننا أيضا إضافة حبيبات الشوفان علي وجه الخبز.
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