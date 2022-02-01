الطريقة الأسهل لعمل خبز الشوفان الصحي

خبز الشوفان الصحي الذي انتشر مؤخرا، و استخدامات الشوفان العديدة في المخبوزات و البسكوتات نظرا لقيمته الغذائية العالية وخاصة في الأكلات الصحية سواء في الدايت أو كنوع من الغذائي الصحي اليومي ، كما إنه يعزز من سهولة عملية الهضم حيث يحتوي علي الألياف والمعادن ،وأيضا يمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال اليوم ولا يسبب الإجهاد َوالكسل، لذلك أحضرنا لكم أنجح الطرق لعمل خبر الشوفان السهل التحضير لتناوله في أي وقت بجانب العديد من الوجبات والشوربات المختلفة.

الفوائد الغذائية لشوفان

مقادير خبز الشوفان الصحي بدون دقيق

نص كيلو دقيق شوفان فيما يعادل 3 أكواب.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب حليب.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل خبز الشوفان