طريقة عمل الملفوف المحشي وأسرار عمل خلطة المحشي بخطوات سهلة 100%، حيث يعتبر المحشي من أكلات المطبخ المصري العريق وخصوصا في فصل الشتاء ومن الطعام المحبوب لدى الكثير ويحتوي علي نسبة معادن كالكبريت وتنظيف الأمعاء والوقاية من الإمساك ويحافظ علي المخ لاحتواءه علي اليود ومن خلال ذلك المقال نتعرف علي طريقة عمل الملفوف أو المحشي والمقادير المطلوبة.

طريقة عمل الملفوف المحشي باللحم

للحصول علي طريقة عمل الملفوف المحشي يلزمكم تحضير المقادير والمكونات المطلوبة:



صلصة طماطم.

رشه ملح للصلصة.

نصف كوب عصير ليمون.

كوب ونصف أرز.

نصف معلقة قرفة.

راس الملفوف أو الكرنب.

معلقة فلفل اسود.

ثلاث فصوص ثوم.

شوية ملح.

نصف كيلو لحم جزاري مفروم، ونذكركم برابط طريقة عمل الكشري المصري.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ويتم وضعه علي النار ونضع فيه خمس أكواب من الماء ونتركه حتي الغليان، ثم نضيف ورق الملفوف ونتركه حتي السلق.

نقوم بعد السلق بأخذ أوراق الكرنب أو الملفوف من الماء ، ووضعها في صينية وتترك حتي تبرد. يتم أزاله العروق من ورق الملفوف ويتم تقطيعها لقطع مربعات. نقوم بغسيل الأرز بالماء للتخلص من النشا الزائد، ثم يتم النقع الأرز بالماء الدافئ، ويترك في الماء لمدة ربع الساعة. يتم تجهيز حشوة الكرنب أو الملفوف بالخليط بين اللحم المفروم والأرز. القيام بإضافة كل من القرفة والملح والفلفل الأسود والخلط حتي يتم الحصول على الخليط . نقوم بفرد أوراق الكرنب ورقة بورقة على راحة اليد، مع وضع ملعقة كبيرة من الخلطة للحشو، ونذكركم برابط طريقة عمل الملوخية بالأرانب. يتم طوى الورقة من الطرف لتكون محكمة. نقوم برص أوراق الملفوف المحشية بالترتيب في حلة، وعدم ترك فراغات بين كل حبة والأخرى. نضع الماء في الحلة ليغمر حبات المحشي الملفوف. نجهز الصلصة حيث يتم الخلط بين الثوم والملح وعصير الليمون وصلصة الطماطم، ثم إضافتها نضيف إلي حلة الملفوف. نعمل علي وضع طبق من الفخار ثقيل وفق الأوراق في الحلة للضغط على المحشي، وتترك الحلة على النار لمدة نصف ساعة حتي التطيب و النضج. نقوم بنزول الطبق الفخاري من فوق المحشي، ثم يتم وضعة علي النار، ويتم قلب الحلة على طبق التقديم، بهدوء، واليكم رابط عمل الكيكة.

طريقة عمل محشي ملفوف بدبس الرمان

ثلاث معالق معجون البندورة أو الطماطم.



رشه ملح.

الزيت النباتي ثلاث معالق.

نصف معلقة فلفل اسود.

ثلاث معالق دبس الرمان.

راس كرنب أو ملفوف ويتم السلق.

كوبان أرز، ولا ننسي أن نذكركم برابط طريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية.

فصين ثوم.

ثلاث بصلات مفروم.

أربع معالق نعناع مفروم.

ثمرة فلفل احمر حلو مفروم.

كوب بقدونس مفروم.

أربع ثمرات طماطم مفرومة، واليكم رابط عمل المسخن الدجاج.

طريقة التجهيز

بعد تصفية الأرز من ماء النقع، ويوضع في حلة، ونضع البصل، والثوم، والفلفل، والبقدونس، الزيت، والملح، ودبس الرمان، والنعناع، الطماطم، والفلفل الأسود، ويتم التقليب، واليكم طريقة عمل حمص الشام.

نقوم بتجهيز وعاء ونحضر ورقة من الكرنب، ويتم التخلص من العروق ويوضع بداخل الورقة معلقة كبيرة من الحشو، ويُلّف على هيئة رول ، ونضع في الحلة، ويتم وهكذا حتى النهاية. نغمر الملفوف في الماء، و يتم مضافة معلقة كبيرة من الملح، ونضع معجون الطماطم علية، واليكم رابط عمل البلاليط الاماراتي. يتم إضافة ثقل على الكرنب ونترك ذلك على نار قويّة حتّى الغليان، ثمَّ نهدأ النار، ويترك المحشي لمدة ساعة واحدة حتّى يتبخر الماء، وبعد ذلك نأخذ أصابع المحشي الملفوف من الحلة وتوضع في طبق بالرص المتساوي علي صينية التقديم بالهناء والشفاء، واليكم طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

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