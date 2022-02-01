طول عمرنا بنقطع الكرنب غلط.. فكرة عبقرية لتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ اكتر من 5 كرنبات في دقائق

يحتاج الكرنب إلى الكثير من الوقت حتى يكون جاهز الاستخدام و‏ذلك لأنه يحتاج العديد من الخطوات والتجهيزات حتى نبدأ في إعدادي ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يتم من خلالها تقطيع المحشي بطريقة سريعة بدون استغرق وقت طويل وهذه الطريقة تختصر الكثير من الوقت على الأمهات أثناء إعداد المحشي بانواعه المختلفة لأنها لا تحتاج إلى العديد من الخطوات بل يمكن تقدير كمية كبيرة من المحشي في وقت قصير وهذه طريقة فعلا أيضا الأشخاص الذين يقومون بإعداد اوراق المحشي و تخزينها لفترة طويلة داخل الفريزر حتى يتم استخدامه في أي وقت كان من خلال هذا ‏المقاس نتحدث عن طريقة تقطيع المحشي بشكل سريع دون استغرق وقت طويل وفي نفس الوقت يكون المحشي يتم تقطيعه بطريقة صحيحة.

تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقطيع المحشي بشكل سريع دون أن يستغرق وقتًا طويلا:

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نحتاج إلى بعض من قطع المحشي بعد ذلك نحضر ثمرة المحشي نقوم بتفكيك كُل أوراقها عن بعضها ‏بعد ذلك يتم وضع ‏اوراق المحشي بعضها فوق بعض حتى تتكون لدينا كومة كبيرة ‏في هذا الوقت لا يكون المحشي يحتوي على اي ماء او يكون تم سلق المحشي ‏لذلك يكون من السهل التعامل مع المحشي في هذا الوقت وتقطيعه بطريقة سريعة.

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‏ بعد ذلك يتم تقسيم المحشي إلى ثلاثة أجزاء بشكل أفقي وثلاثة أجزاء بشكل طولي وذلك على جميع المستويات اوراق المحشي التي قمنا بتجهيزها.

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‏ بعد ذلك نضع اوراق المحشي داخلك أكياس بلاستيكية ونضع هذه الأوراق داخل الثلاجة لمدة أربع ساعات تقريبا حتى تكون جاهزة للاستخدام بهذه الطريقة لا نحتاج إلى استخدام الماء حتى يكون المحشي جاهز وبعد ذلك يتم وضع الحشو التي نرغب بها وتجهيز جميع مكونات حشوة المحشي لأن الأوراق تكون جاهزة للاستخدام بشكل سريع.

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‏ بعد ذلك نضع اوراق المحشي المحشي على النار حتى ينضج وتكون اوراق المحشي ناضجة ومناسبة ولا تحدث أي مشكلة أثناء الطهي المحشي لأن الأوراق يتم اعدادها وتقديمها بشكل دقيق.

يمكنم التخلص من مشكلة سلق وتعب الكرنب باستخدام الميكروف بسهولة تستطيعين سلق أكتر من كرنبة مرة واحدة باستخدام الميكروف ضعي الكرنبةتخل تل الميكروف واتركيها لمدة عشر دقايق ثم ستلاحظين سلق الكرنب والأوراق وايضا تسطيعين تقطيع الكرنب بسهولة واوراق متساوية بدون تعب فقد ذكرنا في المقال كيف يمكنك تقطيع الكرنب بدون تعب في دقائق معدودة