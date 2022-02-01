طريقة عمل الوافل بصوص الشوكولاتة بطعم ومذاق لذيذ مثل الجاهز

وافل الشوكولاتة الداكنة والبيضاء، هو نوع من المخبوزات المقرمشة اللذيذة والمحببة للجميع، حيث اشتهرت مؤخرا في مصر بصورة كبيرة وهى تحضر مثل البان كيك، ويعتبر من المخبوزات الشهية لأن مذاقها لذيذ وخفيف وشبيه بالبسكويت الرقيق، فيوجد به نسبة من الكرسبي الممتعة، ونقوم بتحضيره بأكثر من طريقة مختلفة ومميزة ونقوم بتزيينها بالشيكولاتة البيضاء أو الداكنة أو أى صوص مختلف مثل صوص الكراميل أو صوص الفراولة، سوف نقوم بتحضير الوافل بالشوكولاتة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الوافل بالشيكولاتة

المقادير:-

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب زيت ذرة.

فانيليا.

٢ كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

كوب الا ربع كوب حليب.

ملعقة سكر.

ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير :-

في بولة كبيرة نقوم بوضع البيض والفانيليا ونقلب جيدا حتى يفتح لونها.

ثم نقوم بإضافة ملعقة السكر والزيت والحليب ونقلب جيدا حتى ذوبان السكر

ثم نضيف الدقيق على الخليط ونقوم بالتقليب حتى تتجانس المكونات تماماً.

نقوم بتحضير قالب الوافل السيليكون أو ماكينة الوافل وتدهن بقليل من الزيت حتى لا تلتصق.

نرص عجينة الوافل في الماكينة ونقوم بطهيها لمدة ٣ دقائق لكل وجه أو نرص العجينة في قالب السيليكون الخاص بالوافل ويوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج.

نضع الوافل في طبق التقديم ونقدم بجانبه صوص الشيكولاتة البني.

طريقة عمل صوص الشيكولاته الداكنة

المقادير:-

كوب كاكاو بدون سكر.

كوب من السكر بودر أو حبيبات ناعمة.

كوب حليب.

نصف كوب زيت ذرة.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير:-

في الخلاط نقوم بوضع الكاكاو والحليب ونخفق جيدا بالخلاط حتى يختلطوا سويا.

نقوم بإضافة السكر والزيت ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر ونحصل على قوام كريمي ناعم.

يوضع فى الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك قليلا.

نقوم بتقديم الوافل ونضع عليه كمية من صوص الشيكولاتة حسب الرغبة ويمكن إضافة السكر البودر او ورشة من الكاكاو الخام.

طريقة صوص الشيكولاتة البيضاء بالجبنة الكريمي:-

المكونات:

شيكولاتة بيضاء ذائبة.

كوب من السكر البودر.

كوب من الحليب البودر.

نصف كوب ماء دافئ.ملعقتين من الزبدة الذائبة.

٥ مثلثات جبن أو نصف كوب جبن كريمي.فانيليا.

طريقة التحضير:-