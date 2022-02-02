طريقة تحضير الكعك الفلسطيني الفلاحي بمجموعة من المكونات البسيطة

طريقة تحضير الكعك الفلسطيني الفلاحي بخطوات سهلة وممكنة للجميع ولا يوجد بها أي نوع من المعاناة، ونجاح عمل هذا الكعك في المنزل تتوقف على اتباع المقادير بدقة كما هو يأتي في الطريقة وذلك عن طريق عدم الزيادة او النقصان في المكونات، كما أن هذه الطريقة تتميز ببساطتها وقلة مكوناتها ومشهورة بمذاقها الرائع ورائحتها الجميلة الجذابة، وتتنوع طرق عمل الكعك ومكوناته على حسب كل طريقة وهذه الطريقة سوف تنال إعجاب الأغلبية، لذلك سوف نعرض عليكم الآن مكونات عمل الكعك الفلسطيني الفلاحي وطريقة إعداده.

مكونات عمل الكعك الفلسطيني الفلاحي

يعد الكعك الفلسطيني الفلاحي من اشهى انواع الكعك الذي يتم تناوله مع الشاي والحليب فهيا بنا نتعرف على مكوناته وهي كالآتي:-

كوب من الزيت أو خليط من الزبدة والسمن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٣ أكواب من الدقيق.

ربع ملعقة كبيرة من الكركم.

مستكة.

٦ ملاعق كبيرة من السكر.

حبة من البيض.

٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

قليل من حبة البركة.

سمسم.

ماء فاتر للعجن.

مكونات الحشو

يانسون.

عجينة تمر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

قرفة.

حبهان.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير هذا الكعك بمجموعة خطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-