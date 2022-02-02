نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها كل يوم.. الجبنة الرومي الإقتصادية في البيت بكيلو حليب عملت 3 كيلو جبنة أحلي من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة التركي الرومي من أهم الطرق المبحوث عنها بشكل مستمر من قبل كل ربة منزل حيث تعتبر الوصفة بسيطة جدا ومن الممكن أن يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة وتلك المكونات تيسر كثيرا على مختلف ربات البيوت أن تقمن بإعداد أفضل أنواع الأجبان وأكثرها شيوعا على الإطلاق حيث أنه من الممكن لكل سيدة أن تقوم بصنع هذا النوع من الجبن المفضل من قبل الأطفال والكبار، ومن الممكن أن تقوم ربات البيوت بعمل الجبن التركي أو الرومي كما يشاع عنها بمكونات بسيطة، وخطوات أكثر يسر وفيما يأتي نعرض أهم تلك المكونات المستخدمة وتلك الخطوات.

طريقة عمل الجبنة التركي الرومي

الطريقة التي من الممكن لك من خلالها أن تقومي بعمل الجبن الرومي من خلالها تعتبر طريقة بسيطة وسهلة للغاية ومن خلال توفير مكوناتها تبدأ ربة المنزل في عملها وهذا ما يساعدها في إنجاز عمل نوع الجبن الرومي أو التركي بمكونات منزلية تعد محتوية على قيمة غذائية عالية، والمكونات تكون كما يلي:

مكونات لعمل الجبنة التركي الرومي

من أهم المقادير التي يجب توفرها لعمل أفضل الأنواع الجبن الرومي في المنزل تلك المكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

لتران من مكون الحليب الطبيعي الجاموسي.

ثمرة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

ثلاث ملاعق من مكون الدقيق.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من اللبن رائب.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الخل.

فلفل أسود يكون كامل.

طريقة التحضير لوصفة الجبن الرومي

من الممكن تحضيرها باتباع الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تتم من خلال الاستعمال لوعاء يكون مناسب.

يترك الحليب يغلي وبمرحلة الغليان قومي بالتهدئة لقوة النار.

الخطوة التالية تكون من خلال استعمال المكونات المتوفرة بالكامل.

ضعي المكونات ولكن بالتدريج مع التقليب وبشكل مستمر.

بعد أن يتم الخلط الجيد ما بين كل المكونات نجد أن هناك كتل من الحليب نتيجة إضافة المكونات.

تتم تصفيتها تماما باستعمال قطعة مناسبة من الشاش.

بعد التخلص من سوائل الجبن يتم تقطيعها وحفظها بعلبة ثلاجة.

يمكن عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات من مطبخك بكوب حليب تسطيعين عمل٣ كيلو جبنه رومي زي المصانع وهذه الخلطة يمكن عملها في المنزل بسهولة تحضير الجبن الرومي سهل إذا قومتي بتطبيق الخطوات زي المقال احضري موب حليب واضيفي المكونات الأخري مثل المقال وضيفي جميع المكونات معا واحصلي علي جبنه رومي مثل المصانع بسهولة في دقائق بدون تعب