احذر هذه العلامات لو ظهرت على جسمك فانها تشير إلى نقص أهم فيتامين في حياتك

علامات تدل على نقص فيتامين ب ١٢ يعتبر فيتامين ب ١٢ من أهم الفيتامينات الموجودة في الجسم ويعرف باسم فيتامين الحياة فان نقصه في الجسم يؤدي إلى كوارث فظيعة في الجسم وتدمر صحة الجسم بشكل كامل لذلك سوف نوضح أهم العلامات التي تدل على نقص الفيتامين في الجسم من خلال هذا المقال.

علامات تدل على نقص فيتامين ب ١٢ من الجسم

عندما يتناقص فيتامين ب ١٢ فأن الجسم يعطي إشارات وعلامات لذلك سوف نوضحها من خلال النقاط التالية:

وجود فقر الدم والأنيميا الحادة من أهم علامات نقص فيتامين ب ١٢ في الجسم.

التعب والإرهاق الدائم .

شحوب الجلد وإصفرار لون البشرة.

حدوث التنميل وتعب اليدين والقدمين.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون سبب.

التأثير على خلايا المخ حيث يؤدي إلى حدوث الخرف.

الهزلان وعدم وجود صحة لعمل أي شيء.

كما أنه يؤثر على صحة المرأة الحامل يؤدي إلى فقدان جنينها.

يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل كبير.

نصائح عامة لزيادة فيتامين ب ١٢

أن نقص فيتامين ب ١٢ في الجسم يؤدي إلى مشاكل جسيمة ولابد من أتباع عدة نصائح حتى نقوم بزيادة ب١٢ في الجسم ولتصبح صحتنا جيدة ونوضح هذه النصائح من خلال النقاط التالية:

أكل الخضروات والفواكه بشكل دائم.

تناول اللحوم الحمراء فهي مصدر قوي لوجود فيتامين ب ١٢ بها.

تناول الجبن والبيض واللبن بشكل مستمر.

تناول الخضروات من الفاصوليا والسبانخ فهي مصدر قوي لوجود فيتامين ب١٢ بها.

لا بد من تناول المكسرات من الفستق واللوز فهي غنية بالفيتامينات.

كما أنه يعتبر تناول الداوجن والديك الرومي والحمام فهي أساس تكون فيتامين ب ١٢ بها لذلك لا بد من تناولهم.

أطعمة تحتوي على فيتامين سي

يحتوي الكيوي متوسط ​​الحجم على 71 مجم من فيتامين سي أي حوالي 79 بالمائة من الكمية الموصى بها بينما يحتوي الكيوي المتوسط ​​على نفس كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال ، فإن الفاكهة أصغر بكثير مما يعني أنه يمكنك بسهولة تناول اثنين ومضاعفة كمية فيتامين سي.