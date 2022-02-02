طريقة عمل خلطة بذور الكتان لتنعيم الشعر وتكثيفه في 3 اسابع فقط

الشعر الذي له ملمس خشن يرهق صاحبه بصورة كبيرة ويحتاج إلى عناية فائقة للغاية، لذلك يبحثون دائما عن طريقة يمكنهم من خلالها الحصول على شعر طري ولامع وناعم ايضا سوف نقدم لكم طريقة رائعة عن طريق استخدام بذور الكتان مع النشا من أجل الحصول على خليط يساعد بصورة كبيرة على تنعيم الشعر تابعوا معانا التفاصيل.

طريقة عمل خلطة بذور الكتان لتنعيم الشعر

ملعقة صغيرة من النشا.

أربع ملاعق من الجيل الخاص ببذور الكتان.

أربع ملاعق من الجيل الخاص ببذور الكتان. لا بد من إضافة حوالي ملعقة من زيت جوز الهند.

وحوالي كبسولة فيتامين هـ .

وحوالي كبسولة فيتامين هـ . كما أنه تحتاج إلى إضافة ملعقة من جيل الصبار.

طريقة إعداد خلطة بذور الكتان لتنعيم الشعر

يمكنكم عمل هذه الخلطة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

الكمية التي قمنا وضعها لكم في المقادير يمكنكم زيادتها بالطبع بناء على طول الشعر وكثافته أيضا.

في كوب كبير يتم وضع بذور الكتان ثم كما أنه لا بد أن يتم وضع زيت جوز الهند والصبار ونبدأ أيضا في تحريك المكونات بعد ذلك ثم يتم إضافة كبسولة من فيتامين ه‍ ونبدأ في تحريك الخليط بقوة.