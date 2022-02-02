مش هتبطلي تعمليها.. الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات فقط بطعم يجنن أحلي من الجاهزة

هذه الجبنة هي أحد الأجبان المطبوخة ‏التي يتم اعدادها في المنزل باستخدام بعض المكونات والطرق المختلفة ورغم أن جميع هذه الأجبان يتم اعدادها باستخدام الحليب الطبيعي وإجراء بعض العمليات الأخرى عليها الا انه يتم استخدام هذه الطريقة ‏حتى نحصل على انواع أجبان مختلفة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن المطاطي الذي يتم استخدامه في العديد من الوصفات مثل البيتزا والمكرونة والعديد من الوصفات اللذيذة الأخرى ‏سنتحدث عن مكونات هذا الجبن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد الجبن بالتفصيل.

مكونات طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا

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لا تحتاج الجبن المطاطية إلى الكثير من المكونات حتى نقوم بإعدادها في المنزل بشكل سريع ‏ولكنها تحتاج إلى دقة في تحديد المقادير والخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الجبن ‏وفيما يلي سنتحدث عن المكونات المقادير التي نحتاج إليها أثناء إعداد الجبن المطاطي وهذه المكونات هي:

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كيلو من الحليب طازج كامل الدسم.

1\2‬ كوب من الخل ‏ويمكن استبدال الخلق بعصير الليمون.‬

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات المهمة في إعداد الجبن المطبوخ المطاطي وهذه الخطوات هي:

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نحضر قدر كبير نضع في الحليب طازج كامل الدسم حتى يغلي هذا الحليب مع الاستمرار في تحريك الحليب ملعقة خشبية حتى لا يصل إلى الفوران.

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‏ بعد ذلك نضيف الملح والخل إلى الحليب جديدين ونستمر في التحريك.

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‏ بعد مرور الوقت على تحريك الحليب نلاحظ بداية ظهور بعض الكتل التي تتجمع في قاع القدر.

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‏ بعد ذلك نبدأ في تحريك هذه الكمية حتى ‏تزيد الكتل التي تكون تجمعت في القدر.

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‏ بعد ذلك نحصل على كرة كبيرة من الجبن المطاطي يمكن استخدامها في العديد من ‏الاصناف والمأكولات اللذيذة الموجودة لدينا.

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‏ يمكن تقطيع هذا الجبن إلى شرائح صغيرة بعد ذلك يتم تخزين الجبن في الثلاجة.

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‏ يتم وضع هذه القطع داخل علبة بلاستيكية ونترك هذه العلبة الثلاجة ولا نخرج العلبة من الثلاجة اللي عند الرغبة في استخدام هذه المكونات أثناء إعداد الطع

الجبنة الموتزريلا من أكثر أنواع الأجبان المطلوبة وتختاح أغلب الأكلات إضافة الجبنة الموتزريلا إليها مثل البيتزا والمكرونة بشاميل وغيرها ويمكن عملها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية وقد أوضحنا بالتفصيل في المقال طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية مثل محلات البيتزا المشهورة وافضل طريقة تحضير الجبنة الموتزريلا وتكون مثل الجاهزة تماما فيمكن بعم تطبيق الخطوات والحصول علىها مثل الجاهزة فلا يمكنك شراؤها بعم