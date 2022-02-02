بكوب من اللبن البودرة اعملى الجبنة الشيدر فى البيت وزى الجاهزة

تعد الجبنة الشيدر من أنواع الأجبان اللذيذة، والتى يتم ادخالها فى العديد من الأكلات المختلفة أو المعجنات، وكذلك تستخدم فى حشوات البيتزا ويتم رشها مبشورة على أنواع المكرونات المختلفة، كما أنها ذات قيمة غذائية عالية ولها فوائد كثيرة للجسم، وذلك لما تحتوى عليه من مكونات مفيدة ومغذية، لذا تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عملها فى المنزل وذلك لضمان جودة مكوناتها، كما أنها تستخدم فى عمل الساندويتشات للأطفال فى الإفطار، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الجبنة الشيدر بالتفصيل.

مكونات الجبنة الشيدر

تتكون الجبنة الشيدر من مكونات بسيطة وغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:

كوب من اللبن البودرة.

٣ قطع من الجبنة المثلثات.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ كوب من عصير الليمون.

حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

١/٢ كوب من الماء.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الجبنة الشيدر سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: