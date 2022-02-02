نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من اللبن البودرة اعملى الجبنة الشيدر فى البيت وزى الجاهزة في المقال التالي
تعد الجبنة الشيدر من أنواع الأجبان اللذيذة، والتى يتم ادخالها فى العديد من الأكلات المختلفة أو المعجنات، وكذلك تستخدم فى حشوات البيتزا ويتم رشها مبشورة على أنواع المكرونات المختلفة، كما أنها ذات قيمة غذائية عالية ولها فوائد كثيرة للجسم، وذلك لما تحتوى عليه من مكونات مفيدة ومغذية، لذا تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عملها فى المنزل وذلك لضمان جودة مكوناتها، كما أنها تستخدم فى عمل الساندويتشات للأطفال فى الإفطار، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الجبنة الشيدر بالتفصيل.
مكونات الجبنة الشيدر
تتكون الجبنة الشيدر من مكونات بسيطة وغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:
- كوب من اللبن البودرة.
- ٣ قطع من الجبنة المثلثات.
- ١/٢ كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٢ كوب من عصير الليمون.
- حبة من البيض.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- ١/٢ كوب من الماء.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الجبنة الشيدر سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار وعاء الخلاط ونضع به الميه والزيت ونخلطهم كويس جداً حتى يصبح الخليط أبيض اللون.
- ثم نقوم بإضافة الجبنة المثلثات ونستمر فى الخلط كويس جداً.
- بعد ذلك نضيف عليهم البيضة والليمون والنشا والملح ونخلطهم جميعاً مع بعض حتى يختلطوا مع بعض تماماً.
- ثم نضيف عليهم اللبن البودرة تدريجياً ونخفق حتى يخلط المزيج مت بعضه كويس ويصبح ناعم وكريمي الشكل.
- بعد ذلك نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي ثم نضع فوقها طبق عميق.
- ثم نسكب الخليط السابق فى الطبق ونقلب حتى نسوي البيض والنشا الموجود فى الخليط.
- نستمر فى التقليب من وقت لآخر حتى يكتمل سواها ولا توجد به كتل ثم نرفعه من على النار.
- نحضر علبة مناسب وندهنها بالزيت أو نبطنها بكيس من البلاستك ونسكب بها الخليط السابق ونتركها حتى تبرد شوية.
- ثم ندخلها الثلاجة حتى تتماسك أكثر وتصبح مثل الجاهزة ويمكنك بشرها ووضعها على البيتزا أو حشوها وبالف هنا وشفا.
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