طريقة عمل كبة البرغل بطريقة جديدة احلي بكتير مش هتبطلي تعمليها من انهردة

الكبة من الأكلات السورية الشامية والتى انتشرت بسرعة في العديد من المطابخ حول العالم وخاصة المطبخ المصري وأصبحت من الأكلات المفضلة لدى العديد من المصريين وتبحث ربة المنزل فى محركات البحث عن طرق إعداد الكبة فى المنزل لإسعاد العائلة وفى هذا المقال سنتعلم إعداد الكبة بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت.

مكونات كبة البرغل المنقوع

من أبرز مكونات كبة البرغل هي المكونات التالية:

لحم بقرى صافى مقدار نصف كيلو.

البرغل المنقوع والمفروض ناعم مقدار نصف كوب.

البقدونس مقدار كوب.

الملح اتنين ملعقة صغيرة.

البصل حبة كبيرة.

الثوم أربع فصوص.

حشوة الكبة

نصف كيلو من لحم البقر الصافى الحالية من الدهون.

بصل مفروم حبتين .

سمن اتنين ملعقة كبيرة.

بهارات اللحم اتنين ملعقة صغيرة.

الملح اتنين ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة.

البقدونس ربع كوب مفروم ناعم.

الصنوبر ربع كوب.

زيت غزير للقلى.

تحضير كبة البرغل بخطوات بسيطة

وخطوات تحضير كبة البرغل:

يغسل البرغل جيدا ويغمر بالماء ويترك يتسرب الماء و يتضاعف حجمه.

توضع المكونات فى المفرومة ويتم فرم جميع المكونات.

تفرم المكونات مرة أخرى حتى تنعم ويسهل تشكيلها.

تضاف البهارات لتتبيل الكبة وتمزج جيدا.

والخطوة التالية يتم تشكيل الكبة على شكل بيضاوى حسب الرغبة ويفتح بها فتحة بالأصبع لوضع الحشو وتبلل بالماء أثناء التشكيل حتى نقفلها جيدا ولا تكون بها تشققات .

كما أنه ترفع البصلة على النار فى مقدار به سمن حتى إذا ثم يضاف اللحم ويتغير لونه ويضاف إليه البقدونس والصنوبر والبهارات.

كما أنه يتم حشو الكبة وتقلى على النار فى الزيت الغزير حتى تصبح ذهبية وتنضج وتخرج وتقدم ساخنة

وبالهنا والشفا.