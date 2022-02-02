نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك فازلين تعالي اقولك هيبيض بشرتك أزاي عند وضعه قبل النوم هتخليكي ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفازلين ليس مجرد كريم يتم استخدامه بغرض الترطيب بل هو أفضل كريم متعدد الاستخدامات والذي يتميز بعدم إضرارة بالبشرة بشكل نهائي، فهو أمن جدًا، وله نتائج فعالة، ومن أهم هذه الاستخدامات هي قدرته الرائعة في تفتيح وتبيض الوجه، والتخلص من أي بقع غامقة، وحل العديد من المشاكل وذلك عند اتباع بعض صفاته بشكل مستمر، وهي ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال.

وصفات الفازلين الطبيعية لتبييض الوجه

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يعتبر الفازلين مكون أساسي لها ويساعد بشكل كبير في تحقيق أفضل النتائج ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

خليط الكركم مع الفازلين

هذا الخليط له نتائج رائعة للوجه ليس فقط تفتيح الوجه بل فهو يتمتع بالكثير من الفوائد الأخرى إذا تم تطبيقه على الوجه بشكل مستمر وطريقة استخدامه كالآتي:

المكونات

ملعقتين كبار من الكركم.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

يتم خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا للحصول على مكونات متجانسة مع بعض.

وزعي الماسك على وجهك د، ولابد أن يكون الوجه نظيف بشكل جيد حتى يستجيب لهذه المكونات بشكل سريع

اتركي الماسك على وجهك لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر.

كرري الماسك على وجهك يومين خلال الأسبوع الواحد.

خليط الفازلين مع زيت الزيتون

يتكون هذا الماسك مع العديد من المكونات الرابعة للوجه، وتحتوي على الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الوجه بالإضافة إلى قوة الترطيب الرائعة التي يمنحها الفازلين للبشرة حتى تصبح ناعمة وفي غاية النضارة وطريقة التطبيق كالتالي:

المكونات

ملعقة واحدة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين صغيرة من الجلسرين.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة واحدة من خميرة.

طريقة التطبيق